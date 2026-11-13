TasteAtlas xếp hạng các món ăn ngon nhất Việt Nam: Có món dân dã, vẫn xuất hiện trên mâm cơm hàng ngày

TasteAtlas là chuyên trang ẩm thực quốc tế uy tín được ví như bản đồ ẩm thực thế giới, chuyên tổng hợp, giới thiệu nguồn gốc và xếp hạng các món ăn địa phương dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu. Trong danh sách 100 món ăn ngon nhất Việt Nam được cập nhật trên nền tảng này, hệ thống đã ghi nhận gần mười nghìn lượt chấm điểm và chắt lọc hơn sáu nghìn đánh giá hợp lệ từ những người dùng thực sự am hiểu ẩm thực.

Có thể nói, những cái tên được vinh danh trong bảng xếp hạng danh giá này đều khá quen thuộc với đa số người Việt Nam cũng như các du khách quốc tế. Hãy xem đó là những đặc sản nào nhé.

1. Bánh mì heo quay

Bánh mì heo quay là một biến thể truyền thống của món bánh mì Việt Nam, với nguyên liệu chính là thịt ba chỉ quay.

Thịt được quay cùng một lớp muối và gia vị dày, sau đó thái lát và kẹp vào ổ bánh mì vừa mới nướng xong. Món bánh mì này được hoàn thiện với các loại nhân gồm sốt mayonnaise, cà rốt và củ cải ngâm chua, dưa leo, rau ngò cùng hành lá. Nếu muốn, thực khách có thể thêm vài lát ớt tươi để tăng độ cay nồng. Một mặt của ổ bánh mì cũng có thể được phết thêm pa-tê gan gà trước khi cho thịt heo quay vào. Loại bánh mì này thường được bày bán tại các quầy hàng ẩm thực đường phố và là một trong những phiên bản bánh mì phổ biến nhất tại Việt Nam.

2. Phở bò

Phở bò là món ăn truyền thống mang tính biểu tượng của ẩm thực Việt Nam, nổi bật với phần nước dùng thanh ngọt được ninh kỳ công từ xương bò cùng các loại gia vị thảo mộc thơm nồng như quế, hồi, thảo quả và gừng nướng.

Một tô phở chuẩn vị gồm có bánh phở trắng mềm dẻo chan ngập nước dùng nóng hổi, kết hợp hài hòa với các phần thịt bò đa dạng như tái, chín, nạm, gầu hoặc gân cùng hành lá và rau mùi thái nhỏ. Khi thưởng thức, thực khách thường vắt thêm chút chanh tươi, thêm vài lát ớt cay và ăn kèm quẩy giòn hoặc rau sống để cảm nhận trọn vẹn hương vị đậm đà khó quên.

3. Bún bò Nam Bộ

Bún bò Nam Bộ là món bún trộn trứ danh của ẩm thực Việt Nam, gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa sợi bún tươi thanh mát và phần thịt bò xào tỏi nóng hổi đậm đà. Một tô bún đầy đặn thường có sự hòa quyện màu sắc bắt mắt của thịt bò mềm ngọt, xà lách thái nhỏ, giá đỗ, dưa chuột, các loại rau thơm cùng đậu phộng rang bùi béo và hành phi giòn rụm. Khi thưởng thức, thực khách sẽ chan ngập nước mắm chua ngọt pha vừa miệng rồi trộn đều tất cả nguyên liệu để cảm nhận trọn vẹn hương vị tươi ngon, thanh nhẹ mà vô cùng cuốn hút.

4. Mì Quảng

Mì Quảng là món ăn đặc sản nổi tiếng có nguồn gốc từ vùng đất Quảng Nam với sợi mì bản to mềm dai được làm từ bột gạo xay mịn và thường có màu vàng ươm của nghệ.

Khác với các món nước thông thường, một tô mì Quảng đúng điệu chỉ chan một lượng nước dùng sâm sấp nhưng vô cùng đậm đà, kết hợp hài hòa cùng thịt heo, tôm, gà, trứng cút và đậu phộng rang bùi béo. Khi thưởng thức, thực khách sẽ ăn kèm món mì này với bánh tráng mè nướng giòn rụm cùng đĩa rau sống tươi xanh phong phú như bắp chuối bào, cải con và rau thơm để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của ẩm thực miền Trung.

5. Bún chả

Giữa những con phố nhỏ rợp bóng cây ở Hà Nội, hương thơm nồng nàn của những vỉ chả nướng xèo xèo trên bếp than hoa luôn có sức quyến rũ kỳ lạ đối với bất kỳ ai ngang qua.

Những miếng thịt ba chỉ thái mỏng cùng viên chả băm tẩm ướp đậm đà được thả gọn vào bát nước chấm chua ngọt ấm nóng, điểm xuyết thêm vài lát đu đủ xanh giòn sần sật. Chỉ cần gắp một đũa bún rối trắng ngần quyện cùng rau sống thanh mát rồi nhúng ngập vào thứ nước dùng tinh tế ấy, thực khách sẽ cảm nhận trọn vẹn linh hồn ẩm thực tinh hoa của đất Kinh kỳ.

6. Bò kho

Bò kho là món bò hầm phổ biến tại Việt Nam, có thể dùng riêng hoặc ăn kèm với bánh mì. Món này cũng thường được dùng chung với các loại mì, và theo thói quen, người ta thường dọn kèm với nhiều loại rau thơm tươi. Các nguyên liệu chính bao gồm thịt bò cắt khối, cà rốt, sả, quế, ớt, tiêu, tỏi và hành tím; tất cả được ninh trong phần nước dùng đậm đà, cay nồng và dậy mùi thơm.

Nguồn gốc của món bò kho vẫn còn là một ẩn số, dù nhiều người tin rằng món ăn này chịu ảnh hưởng từ cả phương Đông lẫn phương Tây. Tại các vùng nông thôn Việt Nam, món bò kho thường có vị cay nồng hơn so với ở các khu vực thành thị. Theo truyền thống, món này thường được dùng vào bữa sáng, bên trên rắc thêm hành lá, rau mùi và hành tây thái nhỏ.

7. Bún bò Huế

Bún bò Huế là món ăn đặc sản trứ danh mang đậm bản sắc ẩm thực cố đô, nổi bật với hương vị cay nồng và đậm đà khó cưỡng. Phần nước dùng của món ăn được ninh kỳ công từ xương bò và xương heo, hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của sả cây đập dập, mắm ruốc Huế và màu đỏ cam bắt mắt của dầu điều.

Một tô bún đầy đặn thường có sợi bún to mềm dai, ăn kèm với thịt bắp bò thái mỏng, chân giò hầm mềm, chả cua ngọt thanh và tiết luộc. Khi thưởng thức, thực khách sẽ thêm vào chút rau sống tươi xanh như bắp chuối bào, giá đỗ, rau thơm cùng một lát chanh tươi và ớt chưng để cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế của ẩm thực miền Trung.

8. Rau muống xào tỏi

Đặc biệt nhất trong danh sách có lẽ là rau muống xào tỏi - một món rau dân dã, thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm hàng ngày của người Việt. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc được đảo nhanh tay trên lửa lớn cùng chút nước mắm đậm đà, món ăn giản dị với những cọng rau xanh mướt, giòn sần sật hòa quyện cùng mùi thơm nồng nàn đặc trưng của tỏi phi vàng này vẫn đủ sức chinh phục mọi thực khách nhờ hương vị thanh mát và mộc mạc khó quên.

9. Bò lúc lắc

Thành phần chính của món bò lúc lắc là thịt bò thái hạt lựu đã được tẩm ướp. Thịt được áp chảo nhanh rồi bày trên một lớp rau xà lách và cà chua thái lát. Các nguyên liệu ăn kèm có thể bao gồm hành tây ngâm chua. Trước đây, bò lúc lắc là một món ăn hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt. Ngày nay, dù đã trở nên phổ biến hơn, bò lúc lắc vẫn được xem là món đặc sản tại các nhà hàng và là món ăn truyền thống dành cho những dịp quan trọng.

10. Chạo tôm

Chạo tôm là một món ăn truyền thống trứ danh có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình xứ Huế, nổi bật với sự kết hợp tinh tế giữa thịt tôm tươi quết nhuyễn và vị ngọt thanh tự nhiên của mía lau. Khi chế biến, phần chả tôm tẩm ướp gia vị đậm đà được bọc khéo léo quanh những thanh mía chẻ nhỏ rồi đem nướng chín trên bếp than hồng cho đến khi lớp vỏ chuyển sang màu vàng ruộm bắt mắt và dậy mùi thơm lừng. Món đặc sản này thường được thưởng thức nóng cùng bánh hỏi, bún tươi, các loại rau sống thanh mát và chấm kèm nước mắm chua ngọt tạo nên hương vị hài hòa khó quên.

Ngoài ra, trong top 100 các món ăn này còn có các món ăn quen thuộc của Việt Nam như: bánh xèo, bún riêu, cơm tấm, bánh cuốn, bánh tét, hủ tíu, cháo lòng, bún chả cá, chả cá Lã Vọng...

Nguyên liệu phong phú, đa dạng được chế biến khéo léo, giữ trọn hương vị và dinh dưỡng đã khiến ẩm thực Việt Nam ngày càng ghi điểm, trở thành một trong những lý do hàng đầu để các du khách quốc tế yêu quý và ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Gia Linh (Theo TasteAtlas)