Tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội tự nguyện chú ý thông tin quan trọng về lương hưu

BHXH tự nguyện mở rộng cơ hội tham gia an sinh xã hội cho người dân, với mức đóng linh hoạt, được Nhà nước hỗ trợ và nhiều quyền lợi thiết thực.

Dưới đây là những quy định quan trọng về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện:

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Những người có thể tham gia BHXH tự nguyện

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên và viên chức đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, hợp đồng làm việc.

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Chi tiết các chế độ được hưởng

Chế độ Hưu trí:

Điều kiện: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên.

Mức hưởng:

Nữ: Đóng đủ 15 năm tương ứng tỷ lệ hưởng 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Nam: Đóng đủ 20 năm tương ứng tỷ lệ hưởng 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 2%, tối đa bằng 75%. (Lưu ý: Nam đóng từ đủ 15 năm - dưới 20 năm, tỷ lệ hưởng bằng 40% tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 1%).

Chế độ Tử tuất:

Trợ cấp mai táng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp bằng 10 lần mức tham chiếu (hiện nay bằng mức lương cơ sở) nếu người tham gia có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên, hoặc đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp tuất một lần: Thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH (1,5 tháng mức bình quân thu nhập cho những năm đóng trước 2014; và 02 tháng cho các năm đóng từ 2014 trở đi). Có quy định riêng cho người đang hưởng lương hưu mà qua đời.

Trợ cấp Thai sản:

Điều kiện: Lao động nữ sinh con / lao động nam có vợ sinh con đóng BHXH tự nguyện (hoặc vừa tự nguyện vừa bắt buộc) từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh.

Mức hưởng: 2.000.000 đồng cho mỗi con được sinh ra (áp dụng cả trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết lưu/chết khi chuyển dạ).

Rút BHXH một lần: Chỉ áp dụng cho các trường hợp cụ thể như: Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng; Ra nước ngoài định cư; Người mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS); Người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; hoặc người tham gia trước 01/7/2025 sau 12 tháng không tham gia mà thời gian đóng chưa đủ 20 năm.

Mức đóng và Phương thức đóng rất linh hoạt

Mức đóng hằng tháng = 22% x (Mức thu nhập làm căn cứ đóng) - Mức hỗ trợ của Nhà nước. (Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng khác).

Phương thức đóng:

Đóng định kỳ: Hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, hoặc nhiều năm một lần (không quá 05 năm/lần).

Đóng một lần: Cho những năm còn thiếu (không quá 05 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thủ tục và nơi đăng ký

Thủ tục: Chỉ cần lập Tờ khai tham gia theo mẫu quy định.

Nơi đăng ký trực tiếp: Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh/huyện; hoặc Các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng (Đại lý thu).

Đăng ký trực tuyến: Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Trang thông tin điện tử xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai