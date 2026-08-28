Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý quy định mới từ ngày 28/9

Tài khoản an sinh trên VNeID phải chính chủ

VTV đưa tin, người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể lập tài khoản an sinh trên VNeID, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền từ ngày 28/9 tới đây, theo Nghị định 320 của Chính Phủ.

Tài khoản liên kết phải chính chủ, thông tin trùng khớp với danh tính điện tử và mỗi người chỉ được liên kết một phương tiện thanh toán - quy định này nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, giả mạo hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền.

Cơ quan nhà nước sẽ chi trả lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp từ ngân sách, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản hưởng an sinh trên VNeID.

Có bắt buộc nhận lương hưu qua VNeID từ 28/9?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc mọi người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này ngay.

Nghị định số 69/2024 của Chính phủ quy định trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành. Quy định này tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai, nhất là đối với những người chưa có điều kiện sử dụng các phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID.

Bên cạnh các khoản chi từ ngân sách nhà nước, Nghị định số 320 cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả tiền hỗ trợ từ thiện hoặc các khoản kinh phí hợp pháp khác không có nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Từ ngày 28/9, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Trong quá trình triển khai, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người ở khu vực nông thôn, miền núi và những người chưa quen với giao dịch điện tử, sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Việc bảo đảm người dân hiểu rõ cách tạo lập, tích hợp và sử dụng tài khoản sẽ giúp chính sách mới đi vào thực tế thuận lợi, đồng thời bảo đảm những người chưa sẵn sàng chuyển sang phương thức số vẫn tiếp tục được nhận đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Việc bổ sung Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành phương thức chi trả an sinh xã hội hiện đại, an toàn và thuận tiện hơn, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Các hình thức nhận lương hưu hiện nay

Theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm, đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có 03 hình thức nhận lương hưu và chế độ BHXH gồm:

Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền;

Thông qua người sử dụng lao động.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, có 02 hình thức nhận lương hưu và chế độ BHXH:

Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền.

Riêng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên nếu có nhu cầu được cơ quan hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan ủy quyền thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định về thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Cụ thể, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả.