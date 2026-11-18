Nhằm siết chặt quản lý nhà nước và bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng đối với các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, xăng, dầu, Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027). Luật mới đặt ra những chế tài mạnh mẽ buộc các đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoàn trả tiền khi đo đếm sai lệch, đồng thời trao thêm quyền giám sát và kiểm tra dữ liệu cho người dân.

Đo sai, thu tiền sai bắt buộc phải hoàn trả

Một trong những nội dung đột phá và nhận được sự quan tâm lớn nhất của hàng triệu hộ gia đình là quy định rõ ràng về trách nhiệm hoàn trả tài chính khi kết quả đo lường xảy ra sai sót:

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Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khi thu tiền không đúng do kết quả đo lường sai lệch có trách nhiệm pháp lý bắt buộc phải hoàn trả lại khoản tiền chênh lệch này cho người sử dụng.

Đặc biệt, trong trường hợp có căn cứ xác định phương tiện đo hoặc phần mềm đo đếm gặp lỗi chung dẫn đến việc tính toán và thu tiền sai, đơn vị thu tiền không được chỉ giải quyết đơn lẻ từng trường hợp khiếu nại mà phải có trách nhiệm chủ động rà soát toàn bộ các giao dịch bị ảnh hưởng để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả cho khách hàng.

Quy định này tạo ra "tấm lá chắn" pháp lý vững chắc cho người tiêu dùng trước các sự cố kỹ thuật từ công tơ điện, đồng hồ nước hay hệ thống phần mềm tính cước, đảm bảo nguyên tắc sòng phẳng trong giao dịch thương mại.

Người dân được trao quyền kiểm tra, yêu cầu cung cấp dữ liệu minh bạch

Không chỉ dừng lại ở việc bồi hoàn tài chính, đạo luật mới trao cho người tiêu dùng những công cụ mạnh mẽ để chủ động bảo vệ quyền lợi của mình:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Người dân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, kiểm tra lại và tiến hành đính chính ngay các dữ liệu không chính xác có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ thiết yếu có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp cung cấp hoặc trích xuất dữ liệu đo lường liên quan trực tiếp đến giao dịch cá nhân. Các dữ liệu này hoàn toàn có thể được sử dụng làm chứng cứ pháp lý hợp pháp trong việc khiếu nại, giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nhờ đó, người dân có thể chủ động đối chiếu lượng điện, nước thực tế tiêu thụ với số liệu hiển thị trên hóa đơn thanh toán hằng tháng thay vì phải hoàn toàn phụ thuộc vào thông báo một chiều từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ.

Siết chặt quản lý công tơ, phần mềm đo lường và cấm can thiệp trái phép

Để bịt kín các kẽ hở kỹ thuật có thể gây thất thoát hoặc sai lệch kết quả, Luật Đo lường sửa đổi tăng cường kiểm soát khắt khe đối với các phương tiện đo tích hợp phần mềm và hệ thống truyền dẫn dữ liệu:

Các phương tiện đo phải đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn, xác thực và khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu. Phần mềm đo lường bắt buộc phải tích hợp cơ chế ngăn ngừa, phát hiện can thiệp trái phép, đồng thời tự động ghi nhận mọi dấu vết thay đổi về phần mềm, thông số hay dữ liệu đo để phục vụ công tác thanh kiểm tra.

Luật nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi cố ý tác động trái phép vào mạng truyền dữ liệu đo lường hoặc hệ thống quản trị dữ liệu nhằm làm gián đoạn, làm mất hoặc làm sai lệch kết quả đo.

Bên cạnh đó, việc hình thành nền tảng số về hoạt động đo lường được định hướng triển khai để hỗ trợ người dân dễ dàng tra cứu thông tin công khai, gửi kiến nghị, phản ánh và kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc.