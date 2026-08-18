Tất cả người dân tham gia BHXH tự nguyện cần biết những quyền lợi dưới đây

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, có thể được hưởng trợ cấp thai sản, lương hưu hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp hằng tháng và chế độ tử tuất.

Infographic dưới đây cung cấp thông tin cụ thể về điều kiện và mức hưởng của từng chế độ: