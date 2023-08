Tất tần tật về KOC VIETNAM 2023: Cơ hội để nổi tiếng, “rì-viu” kiếm tiền chỉ bằng vài bước đơn giản

Sau thành công tại mùa 1, KOC VIETNAM đã đưa khái niệm về nghề nghiệp mới đang "lên ngôi" đến gần hơn với nhiều người. Bên cạnh đó, đây cũng là sân chơi giúp những bạn trẻ đang theo đuổi công việc KOC (Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt) có thêm nhiều cơ hội nổi tiếng, tiếp xúc với những nhãn hàng chuyên nghiệp.

Trở lại với KOC VIETNAM 2023, chương trình mang đến nhiều đổi mới cùng chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh. KOC VIETNAM 2023 mong muốn hướng tới những tân binh KOC thế hệ mới, có triển vọng nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc chuyên nghiệp với nhãn hàng. Cùng với đó, chương trình vẫn sẽ đáp ứng đầy đủ kiến thức về nghề KOC cho khán giả, là cầu nối giữa nhãn hàng, sàn TMĐT với người tiêu dùng bởi những nội dung review hấp dẫn.

Theo đó, KOC Vietnam 2023 đã chính thức khởi động vòng casting với quy mô lớn từ ngày 22/7 - 17/8/2023. Vòng casting mở đầu cho một sân chơi mới lạ tại Việt Nam dành cho những người đam mê nghề "rì viu" và nghiện mua sắm. Với đề bài do chương trình đưa ra, mỗi thí sinh sẽ thể hiện tài năng sáng tạo nội dung tiềm ẩn của mình để thu hút sự chú ý.

Đề bài: Sản xuất video review sản phẩm bất kỳ theo ngành hàng thế mạnh

Thí sinh đăng ký dự thi cá nhân theo từng bước như sau:

Bước 1: Thí sinh đăng kí tài khoản trên website www.kocvietnam.vn bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook/TikTok) hoặc Google

Bước 2: Thí sinh điền thông tin cá nhân theo yêu cầu của BTC

Bước 3: Thí sinh thực hiện ghi hình 01 video ngắn thời lượng tối đa 03 phút review sản phẩm của ngành hàng thế mạnh và đăng tải lên trang TikTok cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #KOCVIETNAM2023 #Castingonline

Bước 4: Thí sinh đăng tải bài dự thi bằng cách đăng đường link bài dự thi đã upload trên mạng xã hội vào website kocvietnam.vn để hoàn tất.

Bước 5: Kiểm tra email thông báo xác nhận bài dự thi từ BTC

Lưu ý: - Trường hợp video có gắn link mua hàng, yêu cầu thí sinh gắn link mua hàng trên TikTok Shop. - Bài thi video ở định dạng .mp4, tỉ lệ dạng dọc và không quá 100MB - Nội dung đảm bảo phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành; không gây phản cảm hoặc gây nên các ảnh hưởng tiêu cực khác. - Thí sinh bắt buộc xuất hiện trong video dự thi. - Không giới hạn số lượng bài dự thi. - Trong bài dự thi thí sinh cần nhắc đến cuộc thi KOC VIETNAM 2023, kêu gọi mọi người bình chọn trên website của chương trình.

Dựa vào bài thi của các thí sinh, BTC sẽ đưa ra những tiêu chí đánh giá riêng cho vòng casting online. Trong đó, các KOC phải đảm bảo nội dung dự thi phù hợp thuần phong mỹ tục, quy định pháp luật hiện hành và quy định khác của chương trình. Các nội dung, thông tin về sản phẩm cần đúng và đủ, video có yếu tố thuyết phục người xem mua hàng, nội dung sáng tạo, hấp dẫn.

Đương nhiên không thể thiếu việc thể hiện cá tính riêng của bản thân, truyền đạt tốt để thu hút người xem. Chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng cũng là một điểm cộng của các KOC đối với BTC.

Top 100 thí sinh đi tiếp vào vòng tiếp theo bao gồm: 70 thí sinh do BTC lựa chọn 30 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên website www.kocvietnam.vn. Trong trường hợp thí sinh có nhiều bài dự thi hợp lệ, kết quả bình chọn sẽ được ghi nhận dựa trên bài dự thi có lượt bình chọn cao nhất

Thời gian mở cổng gửi bài dự thi ngày 22/07/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 17/08/2023. Các tân binh KOC thế hệ mới còn chần chừ gì mà không tham gia casting ngay, thử sức với KOC VIETNAM 2023 để có cơ hội nhận giải thưởng hơn 1 tỷ đồng và bứt phá trở thành những gương mặt KOC đình đám nhé!