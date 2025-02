Taxi điện rẻ nhất thị trường Việt lăn bánh tại thành phố mới: giá 8.000 đồng/km rẻ như xe ôm, sẽ cùng TMT Motors phủ sóng thêm 9 tỉnh thành

Theo thông tin được chia sẻ, Công ty TNHH Let’s Go Gia Lai (thành viên của hệ thống Let’s Go Taxi Việt Nam) chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện mini sử dụng ô tô điện Wuling Mini EV và Wuling Bingo tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, sau khi đã triển khai tại Phú Yên và Bình Định trong năm 2024.

Cụ thể, Let’s Go Taxi sẽ cung cấp dịch vụ taxi điện mini tại Gia Lai từ ngày 18/2, với giá cước chỉ 8.000 đồng/km - 'rẻ như xe ôm', mang đến lựa chọn di chuyển tiện lợi, an toàn, tiết kiệm và thân thiện môi trường cho người dân và du khách tại TP. Pleiku. Giai đoạn đầu, Let’s Go Taxi Gia Lai vận hành 120 xe Wuling Mini EV và Wuling Bingo.

Ông Trần Lưu Văn - Tổng Giám đốc Let’s Go An Bình cho biết: “Kể từ khi ra mắt tại Phú Yên, dịch vụ taxi điện mini của chúng tôi nhận được sự hưởng ứng tích cực. Nhiều khách hàng lựa chọn Let’s Go Taxi vì giá cước cạnh tranh, xe nhỏ nhưng vẫn thoải mái cho 2 - 3 hành khách. Khảo sát cho thấy hơn 87% người đi taxi trong đô thị chỉ di chuyển quãng ngắn dưới 15km với 1 - 3 người/chuyến."

Giai đoạn đầu, Let’s Go Taxi tập trung phục vụ khu vực TP. Pleiku, sau đó sẽ mở rộng số lượng xe lên khoảng 350 chiếc trong giai đoạn 2025 - 2026 với các mẫu xe điện do TMT Motors cung cấp. Sau TP. Pleiku, Let’s Go Taxi có kế hoạch mở rộng dịch vụ tại Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng trong giai đoạn 2025 - 2026, nâng địa phận hoạt động lên 9 tỉnh thành.

Được biết, hãng taxi này hiện nay đang sử dụng khoảng gần 500 xe Wuling Mini EV và đã đặt hàng thêm 1.000 xe từ tháng 11/2024, bao gồm 600 xe Wuling Mini EV và 400 xe Wuling Bingo. Đây là hợp đồng mua-bán xe ô tô điện Wuling lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời, số xe này sẽ được TMT Motors giao cho Let’s Go Taxi trong thời gian này đến nửa cuối năm 2025.

Ông Trần Lưu Văn cho hay: "Sau hơn 6 tháng cung cấp dịch vụ, chúng tôi đánh giá xe điện Wuling Mini EV là mẫu xe tin tưởng để khai thác dịch vụ taxi vì giá trị đầu tư ban đầu thấp nhất hiện nay, chi phí bảo hành và bảo dưỡng thấp, chi phí vận hành thấp, chỉ hết 250 đồng/km, thấp hơn rất nhiều so với xe máy, trong khi đó xe máy công nghệ (hoặc xe ôm) chỉ chở được 1 người, còn taxi mini chở được 3 người, tránh nắng tránh mưa mà lại có máy lạnh." Trong khi đó, Wuling Bingo có chi phí vận hành rẻ hơn mẫu xe máy thông thường chạy xăng, khoảng 350 đồng/km.

Với mức giá cước 8.000 đồng/km, dịch vụ taxi Let’s Go Taxi có giá cước thấp nhất hiện nay, chỉ bằng khoảng một nửa so với giá cước taxi thông thường.

Ngoài dịch vụ taxi, Let’s Go taxi còn có dịch vụ cho thuê xe tự lái với giá chỉ 450.000 đồng/ngày cho 170km miễn phí hoàn toàn tiền sạc điện; hoặc cho thuê xe có tài xế với chỉ 790.000 đồng/ngày để đáp ứng nhu cầu thuê xe trọn gói của khách hàng.