Taxi Xanh SM của ông Phạm Nhật Vượng vừa ra mắt chưa đầy 24h, phản ứng của người dùng: “Tiền nào của nấy”

Hãng taxi mới ra mới thị trường

Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility – GSM) – đơn vị cho thuê phương tiện giao thông xanh và taxi đa nền tảng đầu tiên trên thế giới.

GSM hoạt động trên 02 mảng chính: taxi điện và cho thuê ô tô – xe máy điện với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Thông qua đó, GSM muốn góp phần đưa xe điện tiếp cận sâu rộng và linh hoạt đến mọi khách hàng.

Kể từ khi được thành lập, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) của ông Phạm Nhật Vượng đã nhận được lượng lớn sự quan tâm của người tiêu dùng với dịch vụ taxi điện.

Trước đó, GSM đã phát hành ứng dụng đặt xe trên hai nền tảng Android và iOS có tên là “Taxi Xanh SM: Đặt xe taxi điện”, được mở rộng rãi cho người dùng tải về. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chương trình chạy thử nghiệm, ứng dụng chỉ mở giới hạn cho một số người dùng đăng ký trải nghiệm. Chỉ sau 4 tiếng vận hành thử nghiệm vào sáng 5/4, ứng dụng Taxi Xanh SM đã vươn lên đứng số 1 Bảng xếp hạng App Store của nền tảng iOS về lượt tải trong danh mục ứng dụng Du lịch.

Tính năng đặc biệt chỉ mình VinFast có

Theo phản hồi của một số người đã trải nghiệm ứng dụng Taxi Xanh SM, cách thức hoạt động của app tương tự những ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab, Be hay Gojek. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn điểm đón - điểm đến, ứng dụng sẽ tính quãng đường di chuyển và cho ra mức giá chính xác, đồng thời cập nhật vị trí - thời gian tài xế đến điểm đón.

Điều đặc biệt nhất, khách hàng còn được trải nghiệm trợ lý ảo ViVi thông qua các thao tác như mở cửa sổ xe, đóng mở cốp,...

VinBigdata (thành viên Tập đoàn Vingroup) phát triển trợ lý ảo dành cho Vinhomes trên nền tảng ViVi - sản phẩm Trợ lý ảo có lợi thế vượt trội về xử lý ngôn ngữ, với khả năng nhận diện tiếng Việt chính xác lên tới 98% (nhóm từ phổ thông).

Trợ lý nhận diện giọng nói Vivi là một trong những điểm nhấn trên ô tô điện VinFast. Không chỉ nhận lệnh 1 chiều, trợ lý này có xu hướng giao tiếp dạng đối thoại với người dùng, nhận diện tốt cả giọng nói vùng miền. Khẩu lệnh mặc định để gọi Vivi sẽ là "Hey VinFast".

Người dùng có thể sử dụng Vivi để điều khiển các chức năng của xe như nhiệt độ điều hoà, âm thanh, thông tin thời sự, kể chuyện cười. Vivi cũng thiết lập và ghi nhớ hồ sơ của người lái, điều hướng, gọi cứu hộ/cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp, chẩn đoán lỗi trên xe.

Vivi hỗ trợ nhiều tiện ích văn phòng như điều khiển các thiết bị smarthome, nhận và gửi tin nhắn/email qua giọng nói.

Giống với nhiều mẫu ô tô điện hiện đại ngày nay, phần mềm của xe sẽ được cập nhật từ xa. Người dùng cũng có thể nhận thông báo, đặt dịch vụ hậu mãi, đặt lịch hẹn khi tới trạm sạc và trả phí tự động mà không các thao tác bên ngoài.

Trải nghiệm người dùng: Thuận tiện nhưng vẫn cần phải cân nhắc

Là người thường xuyên sử dụng ứng dụng gọi xe công nghệ, trong buổi sáng ngày đầu ra mắt Xanh SM, thay vì sử dụng Grab hay Be như vẫn hay dùng chị Khánh Linh (34 tuổi, Hà Nội) quyết định trải nghiệm hãng đặt xe mới này.

Theo đó, chị đặt xe vào khoảng 11h30 trưa (không phải giờ cao điểm) với quãng đường từ 85 Vũ Trọng Phụng đi 138 Trần Tử Bình. Chị Linh cho biết mức giá đưa ra của các ứng dụng là khác nhau ở cùng thời điểm và quãng đường. Theo đó, với beCar 4 chỗ mức giá khi chưa áp mã khuyến mãi là 98.000 đồng. Sau khi sử dụng mã giảm giá 10%, mức giá giảm xuống còn 88.000 đồng.

Khánh Linh tiếp tục so sánh đoạn đường này nếu đặt qua Grab, mức giá đưa ra cao hơn 7.000 đồng so với Be, 95.000 đồng (sau khi đã áp mã giảm giá 5%). Tuy nhiên nếu chọn Grabcar Plus, mức giá đưa ra cao hơn nhiều, khoảng 116.000 đồng (sau khi đã sử dụng mã giảm giá 5%).

Trong khi đó, mức giá khi đặt qua ứng dụng Xanh SM với loại GreenCar là 85.000 đồng, còn LuxuryCar cao hơn hẳn, 126.000 đồng.

Mức giá rẻ hơn so với các ứng dụng khác, chị Khánh Linh quyết định nhấn nút đặt xe GreenCar của Xanh SM. Trong lần đầu trải nghiệm Khánh Linh cho biết kể từ thời điểm có tài xế nhận xe, chị chỉ phải đợi khoảng 2 phút.

“Ngay khi lên xe tôi đã nhận được sự phục vụ nhiệt tình của tài xế. Bác tài ngay lập tức hỏi tôi nhiệt độ điều hoà đã vừa chưa. Thậm chí tôi còn được chọn bài hát tuỳ thích. Khi xe bắt đầu di chuyển bác tài còn có câu ‘Xe di chuyển chị nhé’. Đặc biệt một điểm tôi khá ưng ý là xe của Xanh SM thuộc dòng xe điện nên đi sẽ không cảm thấy có mùi, ghế phía sau ngồi khá rộng và thoải mái. Điều này phù hợp với người nào thường bị say xe như một số thành viên trong gia đình tôi nếu muốn di chuyển bằng ô tô”.

Tuy nhiên khi được hỏi sẽ lựa chọn Xanh SM cho mọi chuyến đi của mình không thì Khánh Linh khá lưỡng lự. Chị cho biết tuỳ vào thời điểm mức giá ứng dụng nào đưa ra rẻ hơn chị sẽ ưu tiên lựa chọn. Song nếu đi cùng với những người say xe, chắc chắn chị sẽ lựa chọn xe điện của Xanh SM.

Cũng là người có trải nghiệm về ứng dụng đặt xe Xanh SM trong sáng nay với quãng đường di chuyển 15km, Tú Anh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết nếu so về giá thì đi GreenCar với dòng xe VF34 của Xanh SM ngang với mức của GrabCar Plus với các dòng xe như Honda City hay Toyota Vios.

“Tuy nhiên so sánh với GrabCar thường thì Xanh SM đang có giá cao hơn khoảng 20.000-30.000 đồng. Song nếu chọn GrabCar và gặp phải một tài xế đi xe đời cũ thì đúng là ác mộng”, anh cười và nói.

Với trải nghiệm của mình, Tú Anh cũng đưa ra gợi ý nếu chọn đi xe để đỡ say, ghế ngồi rộng thì Xanh SM tốt hơn. Tuy nhiên nếu là người ưu tiên về giá, bạn nên chọn Grab hoặc Be. Về phần mình, Tú Anh cho biết anh sẽ dùng thử Xanh SM trong thời gian này vì bản thân cũng là người đã chuyển từ xe xăng sang xe điện nhằm hướng đến bảo vệ môi trường.

Trải nghiệm trực tiếp ứng dụng đặt xe Xanh SM với quãng đường 5km để đi làm lúc 13h hôm nay, Khánh Huyền (24 tuổi, Hà Nội) cho biết cô ấn tượng với cách phục vụ của tài xế. “Tài xế thân thiện, nhiệt tình còn hỏi khách hàng xem nhiệt độ trên xe có phù hợp chưa. Vừa đi tài xế cũng vừa giới thiệu thêm về dòng xe điện của Vinfast”, cô chia sẻ.

So sánh với việc di chuyển bằng GrabCar - ứng dụng thường dùng, Khánh Huyền khẳng định không gian xe rộng rãi và thoải mái hơn. Về mức giá, cô cho biết có phần nhỉnh hơn so với các ứng dụng khác.

“Đắt hơn nhưng với chất lượng phục vụ đi kèm tốt tôi nghĩ là hợp lý. Đúng là tiền nào của đấy”, cô bày tỏ. Khi được hỏi có chuyển sang ứng dụng Xanh SM để di chuyển thì Huyền khá lưỡng lự do mức giá có sự chênh lệch so với những ứng dụng như Be hay Grab.