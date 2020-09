Tây Hồ Group và CBRE ký hợp đồng quản lý vận hành Tòa nhà Compass One

Tòa nhà Compass One là dự án căn hộ hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp tiên phong tại thị trường Bình Dương vào năm 2018 do Tây Hồ Group làm chủ đầu tư. Dự án Compass One nắm một vị trí chiến lược tại trung tâm Chánh Nghĩa, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 13, tuyến giao thông huyết mạch để có thể dễ dàng di chuyển về các huyện, thành phố lân cận, đặc biệt tiếp cận khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 45 phút.Với quy mô 21 tầng, 400 căn hộ, tại thời điểm ra mắt, dự án tạo dấu ấn với các chủ nhân tương lai bằng hàng loạt các tiện ích nội khu như hồ bơi vô cực, đường chạy bộ thể dục nội khu, sân chơi trẻ em, phòng gym, khu vực BBQ, sinh hoạt cộng đồng.



Đội ngũ Tây Hồ Group và CBRE đang tích cực hợp tác để đón chào cư dân mới của tòa nhà

Khởi công từ tháng 07/2018, sau hơn 02 năm tích cực thi công xây dựng, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, tiện ích, nghiệm thu PCCC để dự án kịp bàn giao trong quý IV-2020. Căn hộ Compass One được đầu tư kỹ lưỡng về hoàn thiện: thang máy Schindler, hồ bơi lọc muối công nghệ Astrapool, thiết bị vệ sinh Toto, gạch hoàn thiện Vietceramic/Niro, ván sàn An Cường, cửa nhôm BM Windows…Mặc dù không nằm trong các cam kết của hợp đồng, Tây Hồ Group vẫn tặng thêm cho mỗi căn hộ hệ video door phone, khóa cửa từ để tăng tính thuận tiện và an ninh cho Quý khách hàng.



Trong giai đoạn chào đón các cư dân vào ở, trước khi đủ điều kiện tổ chức Hội nghị cư dân để bầu ra Ban quản trị theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, CBRE sẽ đại diện chủ đầu tư quản lý vận hành toàn bộ các hoạt động của tòa nhà. Đối với Tây Hồ Group, việc bàn giao căn hộ hoàn thiện đến tận tay khách hàng mới chỉ là điểm khởi đầu của hành trình khẳng định niềm tin vào uy tín và thương hiệu mà khách hàng giành cho Tây Hồ Group. Với kinh nghiệm quản lý vận hành chuyên nghiệp và chuẩn mực của CBRE, Tây Hồ Group hy vọng sẽ mang đến cho những cư dân mới trải nghệm sống khác biệt và các dịch vụ, tiện ích tối ưu nhất.