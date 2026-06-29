Tây Ninh: Tháo dỡ công trình tượng "Nữ thần khai phóng"

Theo UBND xã Đức Hòa, tượng "Nữ thần khai phóng" được xây dựng với kết cấu bê tông, cao 9,1m. Ngày 27-6, Phòng Kinh tế xã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt. Sau buổi kiểm tra, chủ đầu tư đã dừng thi công và tiến hành tháo dỡ công trình. Doanh nghiệp cũng phối hợp với địa phương khắc phục sai phạm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình vi phạm sẽ thực hiện trong khoảng 4-5 ngày. Quá trình tháo dỡ theo quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.