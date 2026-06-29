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Tây Ninh: Tháo dỡ công trình tượng "Nữ thần khai phóng"

| | Doanh nghiệp

Ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã lập biên bản vi phạm đối với công trình tượng "Nữ thần khai phóng" do xây dựng không đúng quy hoạch trong khuôn viên Dự án E.City Tân Đức (xã Đức Hòa). Sau khi bị lập biên bản vi phạm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã tháo dỡ công trình.

Theo UBND xã Đức Hòa, tượng "Nữ thần khai phóng" được xây dựng với kết cấu bê tông, cao 9,1m. Ngày 27-6, Phòng Kinh tế xã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt. Sau buổi kiểm tra, chủ đầu tư đã dừng thi công và tiến hành tháo dỡ công trình. Doanh nghiệp cũng phối hợp với địa phương khắc phục sai phạm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ công trình vi phạm sẽ thực hiện trong khoảng 4-5 ngày. Quá trình tháo dỡ theo quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Một công trình có kỳ tích 12.000 tấn “made in Vietnam” gấp rút thi công, sẽ lập kỷ lục lớn nhất thế giới

Theo Quang Vinh

Sài Gòn Giải Phóng

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