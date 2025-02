Tay vợt xinh đẹp bật khóc nức nở khi thấy một người đàn ông trên khán đài, kẻ này lập tức bị đuổi ra ngoài

Sự việc gây tranh cãi đến trong trận đấu giữa nữ tay vợt Emma Raducanu và đối thủ Karolina Muchova tại vòng 2 tại giải Qatar Open diễn ra hôm 18/2.

Khi màn so tài đang diễn ra, Raducanu bỗng đi ra phía giám sát trận đấu và chia sẻ điều gì đó. Sau đó, cô bật khóc và trốn dưới ghế của vị giám sát này. Theo Daily Mail, Raducanu đã phát hiện trên hàng ghế khán giả có một người đàn ông đã theo dõi cô trong nhiều ngày.

Nguồn tin từ ký giả Tom Morgan cho biết kẻ này đã có mặt ở khách sạn của Raducanu trước đó và gửi cho cô một lá thư tay với nội dung không được tiết lộ. Trong quá khứ, người này được cho cũng đã nhiều lần tiếp cận Raducanu và có hành động thể hiện sự “quá khích” với nữ tay vợt xinh đẹp.

Raducanu trò chuyện với trọng tài giám sát trận đấu

Nữ tay vợt người Anh sau đó bật khóc

Sau khi nhận được thông tin, giám sát trận đấu đã thông báo với lực lượng an ninh, mời kẻ này ra ngoài. Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế (WTA) cũng ra thông báo cấm kẻ này tham gia mọi sự kiện do cơ quan này tổ chức.

“Vào thứ 2, ngày 17/2, Emma Raducanu đã bị một người đàn ông tiếp cận công khai và có hành động quá khích”, WTA ra thông báo. “Người này tiếp tục xuất hiện trên hàng đầu trong trận đấu của Emma vào hôm 18/2 và bị yêu cầu ra ngoài. Người này bị cấm xuất hiện khỏi mọi sự kiện của WTA.

Sự an toàn của các VĐV là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ làm việc với Emma và đội của cô ấy và sẽ hỗ trợ tốt nhất có thể. Chúng tôi cam kết phối hợp với giải đấu và đội ngũ an ninh toàn cầu để duy trì môi trường an toàn cho mọi VĐV”.

Bản thân Raducanu cũng được đối thủ Karolina an ủi để tiếp tục thi đấu. Dù vậy, cô không có được phong độ tốt nhất, để thua chung cuộc 0-2.

Mới đây, nữ tay vợt người Anh đã có lần đầu lên tiếng về vụ việc. “Cảm ơn những tin nhắn ủng hộ của mọi người. Tôi có trải nghiệm khó khăn hôm qua nhưng tôi sẽ ổn. Tôi cảm thấy tự hào vì bản thân đã không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hoàn thành nốt trận đấu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Karolina và chúc cô ấy may mắn ở phần còn lại của giải”, Raducanu chia sẻ.

Nữ tay vợt Emma Raducanu. Ảnh: Getty

Raducanu hiện đứng thứ 56 thế giới. Thứ hạng cao nhất nữ tay vợt 22 tuổi giành được là hạng 10 vào tháng 7/2022. Trước đó một năm, cô gây ấn tượng khi giành được chức vô địch Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, phong độ của nữ tay vợt này không tốt. Tại Australia mở rộng hồi đầu năm, cô dừng bước ngay ở vòng 3.

Đây không phải lần đầu Raducanu bị làm phiền bởi những VĐV quá khích. Cuối năm 2021, cô từng bị một người đàn ông 35 tuổi quấy rối. Kẻ này đã di chuyển quãng đường dài để 3 lần đột nhập vào nhà nữ tay vợt, ăn trộm giày. Kẻ này còn gửi thư tình bày tỏ tình cảm.

Kẻ này sau đó đã phải hầu tòa và thẩm phán cấm kẻ này đến gần nữ tay vợt người Anh trong vòng 5 năm.

Bản thân Raducanu thừa nhận từ sự cố với VĐV trên khiến cô cảm thấy “không còn sự tự do” và “thường xuyên quay lại nhìn đằng sau lưng”.