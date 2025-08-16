TCBS chốt thời gian IPO hơn 231 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 269/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/8/2025.



Sau khi được UBCKNN chấp thuận, TCBS thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 231,15 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu.

TCBS sẽ phân phối thông qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là Chứng khoán SSI và HSC.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 115,56 triệu cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua từ ngày 19/8 đến 8/9/2025.

Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 09-10/9/2025. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ 11-17/9/2025.

Nếu chào bán thành công toàn bộ là 231,15 triệu cổ phiếu, TCBS sẽ thu về gần 10.818 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3.245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Toàn bộ số vốn sẽ được giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026.

Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.

Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý II/2025 với nhuận trước thuế ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Chi tiết về các mảng kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay 1.576 tỷ đồng, tăng 30%.

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán 857 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới mang về 354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/6/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.



