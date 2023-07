TCBS lãi 1.000 tỷ 6T2023, đạt 50% kế hoạch, miễn phí giao dịch trên TCInvest

Quý 2/2023, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của TCBS đạt 552 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 1/2023. Lũy kế LNTT cho 6 tháng đầu năm đạt gần 1.000 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch cả năm. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 653 tỷ đồng, tăng 16% so với quý 1/2023.



Tỷ lệ CIR ở mức 16%, giảm gần 5% so với quý 1/2023. Vốn chủ sở hữu (VCSH) tại cuối tháng 6/2023 tăng 94% so với quý 1/2023 đạt 22.004 tỷ đồng nhờ công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công cho TCB giá trị hơn 10.000 tỷ đồng trong quý 2/2023. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 6%.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Mảng môi giới chứng khoán: Trong quý 2/2023, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán của TCBS đạt 122 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 1/2023. Thị phần môi giới chứng khoán (sàn HoSE) của công ty đã tăng mạnh từ vị trí thứ 8 tại quý 1/2023 lên thứ 4 trong quý 2/2023 đạt 5,5%. Nhờ luôn tiên phong đem lại các tiện ích và trải nghiệm vượt trội về số hóa, TCBS đã thu hút được hơn 22 nghìn tài khoản mở mới trong quý 2/2023, chiếm 8% số lượng mở mới toàn thị trường, đưa tổng số khách hàng cá nhân của công ty lên hơn 900 nghìn khách hàng.

TCBS tiếp tục duy trì chính sách Zero Fee – Miễn phí giao dịch Cổ phiếu, Phái sinh, Chứng quyền và Chứng chỉ quỹ niêm yết không giới hạn thời gian. Trong nửa đầu năm 2023, chính sách miễn phí này đã giúp khách hàng tiết kiệm gần 100 tỷ đồng phí giao dịch.

Mảng cho vay ký quỹ: Thu nhập lãi các khoản cho vay ký quỹ của TCBS đạt 398 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với quý 1/2023. Những động thái cắt giảm lãi suất điều hành quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ cho nền kinh tế đã giúp thu hút nguồn tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thanh khoản bình quân trong quý 2/2023 đã tăng mạnh 40% so với quý 1/2023, đạt khoảng 16.000 tỷ đồng/ngày và chỉ số VN-Index đã tăng 5,2% lên 1.120 điểm tại 30/6/2023.

Với chính sách quản trị rủi ro thận trọng và hệ thống quản lý rủi ro cho vay margin tự động giúp TCBS tự tin tăng trưởng số dư cho vay giúp khách hàng tối đa hóa cơ hội lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Việc TCBS tăng gần gấp đôi vốn chủ cũng mở thêm dư địa cho vay ký quỹ, tạo điều kiện cho TCBS cung cấp các gói cho vay linh hoạt (Dynamic margin và Margin T+) cũng như cam kết vốn cho vay ổn định đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư trong quý 2/2023 ghi nhận doanh thu 224 tỷ đồng (tương đương với quý 1/2023). TCBS tiếp tục giữ vững thị phần hàng đầu về tư vấn phát hành trên thị trường với khối lượng tư vấn phát hành trong nửa đầu năm 2023 hơn 36.000 tỷ đồng, chiếm 66% thị phần. Các sửa đổi quy định gần đây của Chính phủ (ví dụ Nghị định 08/2023/NĐ-CP) đã phần nào tháo gỡ những nút thắt cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp giúp tăng khả năng hồi phục của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong các quý tới.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Lãi thuần từ bán các tài sản tài chính tăng nhẹ 4% so với quý 1/2023, đạt 340 tỷ đồng. Doanh số phân phối trái phiếu bán lẻ tăng 63% so với quý 1/2023 thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào TCBS và các sản phẩm trái phiếu công ty phân phối.

Phân tích tình hình tài chính

Tổng tài sản TCBS đạt 34,8 nghìn tỷ đồng tại 30/6/2023, tăng 38% so với quý trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay ký quỹ tăng 7% so với cuối quý 1/2023, thể hiện xu hướng nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại với thị trường chứng khoán đi kèm với nhu cầu vay margin để đón đầu sự phục hồi của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung.

TCBS luôn thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động với tổng nguồn vốn vay đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng. Tháng 4/2023, TCBS tiếp tục ký kết thành công hợp đồng vay hợp vốn tín chấp với bốn định chế tài chính hàng đầu khu vực gồm Ngân hàng Cathay United Bank, Taipei Fubon Commercial Bank, CTBC Bank và Taishin International Bank trị giá 118 triệu USD (khoảng 2.800 tỷ đồng), nâng tổng giá trị hạn mức vay hợp vốn tín chấp nước ngoài lũy kế lên hơn 600 triệu USD, thuộc nhóm cao nhất ngành chứng khoán. Điều này thể hiện niềm tin của các tổ chức tài chính quốc tế vào sức khỏe tài chính cũng như tiềm năng phát triển của TCBS trong tương lai.

Trong quý 2/2023, TCBS đã phát hành thành công hơn 10.000 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ cho TCB, nâng tổng nguồn vốn chủ sở hữu của TCBS vượt trên 22.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với quý trước, và qua đó giảm tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu từ 96% tại quý 1/2023 xuống mức 29% tại quý 2/2023. Việc tăng vốn này là một trong những bước đi chiến lược nhằm đưa TCBS trở thành công ty công nghệ quản lý gia sản (Wealthtech) có quy mô lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong các mảng kinh doanh cốt lõi.

Khách hàng và các dấu ấn kinh doanh khác trong quý 2/2023

Tổng khối lượng giao dịch tất cả các sản phẩm trên TCInvest của khách hàng cá nhân trong quý 2/2023 đạt 8,4 triệu giao dịch, tăng 39% so với quý liền kề trước; giá trị giao dịch đạt hơn 394.500 tỷ đồng. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt truy cập của khách hàng vào hệ thống TCInvest của TCBS.

Một số dịch vụ ra mắt mới và ưu đãi về phí cho khách hàng cá nhân của TCBS gồm: tính năng iON mới giúp tối ưu tiền qua đêm trên tài khoản chứng khoán TCBS với lãi qua đêm 3%/năm, cao hơn lãi suất không kỳ hạn; ra mắt phiên bản giao dịch iBond online mới giúp khách hàng thực hiện giao dịch đầu tư trái phiếu online một cách thuận tiện và nhanh chóng. TCBS cũng dành đặc quyền riêng cho khách hàng của mình – sử dụng miễn phí các tính năng hữu ích của phiên bản cao cấp nhất Charting & Trading platform của Tradingview trên TCInvest.

TCBS là công ty chứng khoán tiên phong ở Việt Nam đưa vào sử dụng phiên bản cao cấp này để giúp các nhà đầu tư cá nhân có cơ hội sử dụng các công cụ trading của các tổ chức chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, TCBS đã hợp tác cùng Vietnam Airlines (VNA) để đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng, cụ thể khách hàng có thể mở tài khoản TCBS và VNA dễ dàng ngay trên TCInvest của TCBS và Website của VNA, đồng thời kết nối giữa 2 tài khoản để đổi điểm thưởng và nhận thêm nhiều đặc quyền khác của VNA.

Giải thưởng và các ghi nhận khác

Các giải thưởng quốc tế TCBS được vinh danh: "Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam" tại FinanceAsia Country Awards; "Tổ chức quản lý gia sản của năm" và "Dự án phân tích số liệu tốt nhất - TCAnalysis" tại The Asset Triple A Digital Awards năm 2023.

Điểm Microsoft Secure Score (MSS) của TCBS tại quý 2 2023 đạt gần tuyệt đối 90,31/100 cao hơn gấp đôi điểm trung bình các tổ chức được MSS đánh giá (~42 điểm). TCBS là "Đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuyển đổi số tài chính ngân hàng" tại buổi Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập của Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Về Techcom Securities

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) là công ty con thuộc Techcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần tư nhân lớn và uy tín tại Việt Nam. Không chỉ mạnh về sản phẩm tài chính Wealth đa dạng, TCBS còn là một công ty Wealthtech điển hình, tập hợp một lực lượng nhân sự công nghệ thông tin lớn tập trung phát triển TCInvest – một nền tảng Wealthtech tiên tiến và miễn phí giao dịch trực tuyến.

TCBS là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

TCBS đang tiên phong theo đuổi chiến lược phát triển hệ thống công nghệ làm nền tảng kinh doanh để hướng tới tầm nhìn 2025 trở thành công ty công nghệ tài chính hàng đầu dẫn dắt thị trường ngân hàng đầu tư và quản lý gia sản (Wealth Management) trong khu vực.