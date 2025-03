Tecco Elite City chứng minh đẳng cấp tiện ích khi rạp chiếu phim đi vào hoạt động

Chung cư đầu tiên tại Thái Nguyên có rạp chiếu phim

Theo đó, rạp chiếu phim Pixel Cinema tại dự án đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2025. Được biết, Tecco Elite City là chung cư tiên phong tại Thái Nguyên có tiện ích rạp chiếu phim ngay trong nội khu dự án. Không cần đi đâu xa, những phòng chiếu phim hiện đại tại Tecco Elite City sẽ đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh chất lượng cao cho cư dân.

Chủ đầu tư Tecco Group cho biết: "Là tổ hợp chung cư cao cấp bậc nhất tại Thái Nguyên nên hệ thống tiện ích tại Tecco Elite City được đầu tư rất bài bản, quy mô với 68 tiện ích đẳng cấp. Trong đó, việc đưa rạp chiếu phim vào dự án cũng là minh chứng cho cuộc sống đa trải nghiệm của cư dân, đồng thời tạo ra điểm nhấn tiện ích trong khu vực."

Cùng với việc rạp chiếu phim đi vào hoạt động, hệ thống 16.000m2 mặt sàn thương mại dịch vụ tại 3 tầng khối đế dự án đang được lấp đầy rất nhanh chóng. Rất nhiều doanh nghiệp thuê làm trụ sở công ty, văn phòng chi nhánh, đồng thời các nhà kinh doanh bán lẻ và F&B cũng "thức thời" chuyển về Tecco Elite City để bắt kịp nhịp sống sôi động và tỷ lệ lấp đầy cư dân tại hàng nghìn căn hộ nơi đây.

Theo đó, hàng loạt các chuỗi ẩm thực và dịch vụ đã kéo về dự án, các nhà hàng Trung Quốc, Nhật Bản đã khai trương, quán cafe, siêu thị, spa…xuất hiện ngày một nhiều. Không chỉ cư dân nội khu, khu trung tâm thương mại cũng hút nhiều khách hàng là người dân tại TP Thái Nguyên đến trải nghiệm dịch vụ.

70% khách đầu tư căn hộ Tecco Elite City đến từ Hà Nội

Hệ tiện ích đẳng cấp dần hoàn chỉnh, đi vào hoạt động nhiều hạng mục mới là lý do khiến các căn hộ tại Tecco Elite City càng tăng thêm sức hút đối với cả khách có nhu cầu ở thực và khách đầu tư cho thuê. Đặc biệt sau đợt bão Yagi 2024 vừa rồi, Tecco Elite City cũng là khu chung cư hiếm hoi tại Thái Nguyên không bị ảnh hưởng ngập lụt, minh chứng cho chất lượng công trình tại đây.

Tecco Elite City hấp dẫn khách đầu tư đến từ Hà Nội

Anh Bá Minh (Nhà đầu tư đến từ Hà Nội) cho biết: "Tháng 6 năm ngoái tôi được bạn bè giới thiệu đầu tư 1 căn hộ tại dự án này nhưng tôi chần chừ chưa xuống tiền vì thấy cư dân đang chưa về ở nhiều, tiện ích cũng chưa đi vào hoạt động hết. Tuy nhiên, tuần trước quay trở lại đây tôi thật sự ngạc nhiên vì cư dân đông đúc hơn, khu trung tâm thương mại cũng nhộn nhịp khách thuê với các tiện ích được bổ sung. Vì vậy, tôi đã chốt liền 2 căn hộ 2 phòng ngủ với nhu cầu đầu tư cho thuê."

Thế nhưng, tiện ích hay cư dân đông đúc chỉ là "dopamine" giúp anh Bá Minh có thêm hứng khởi cho quyết định đầu tư. Thực tế việc theo dõi thị trường bất động sản suốt gần 1 năm qua và nắm bắt được bài toán dòng vốn bỏ ra, lợi nhuận thu về, tiềm năng cho thuê và chính sách bán hàng tiên phong trên thị trường mới là những lý do chính để anh càng thêm chắc chắn với quyết định này.

Không chỉ anh Minh, theo thống kê của đơn vị phân phối dự án Đất Xanh Miền Bắc thì phần lớn khách hàng đầu tư đều đến từ Hà Nội. Xuất phát từ việc Thái Nguyên luôn lọt TOP thu hút FDI hàng đầu cả nước, rất nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy hoạch mới và mở rộng. Kéo theo đó là nguồn khách thuê dồi dào chủ yếu là các chuyên gia kỹ sư nước ngoài. Trong khi sản phẩm đạt chuẩn tiêu chí của giới chuyên gia ở Thái Nguyên như Tecco Elite City còn thiếu nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ngoài tiềm năng cho thuê dồi dào, nhiều nhà đầu tư Hà Nội cũng so sánh bài toán về dòng vốn bỏ ra và lợi nhuận thu về trước khi xuống tiền đầu tư. Nếu ở Hà Nội, khách hàng phải bỏ ra từ 3,5 tỷ đến 6 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, giá cho thuê đạt từ 9 - 14 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận loanh quanh 2,4% - 3,2%/năm.

Trong khi phân tích ngay tại dự án Tecco Elite City, với mỗi căn hộ 2 phòng ngủ trị giá 1,8 tỷ đồng, khách hàng chỉ phải bỏ ra vốn ban đầu 900 triệu đồng nhận nhà khai thác cho thuê ngay, số còn lại ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Trong vòng 2 năm đầu tiên, đơn vị bán hàng cam kết thuê lại với lợi nhuận cho thuê hàng tháng từ 8,3 - 10,2 triệu/tháng, tỷ suất lợi nhuận tương đương 22 - 24%/ 2 năm, cao gấp 3 - 4 lần so với đầu tư cho thuê căn hộ tại Hà Nội. Đồng thời cam kết mua lại nguyên giá sau 2 năm khách hàng về ở nếu không ưng.

Đặt lên bàn cân so sánh, đầu tư một căn hộ Tecco Elite City "vừa miếng" và "đậm đà" hơn rất nhiều so với một căn hộ cùng phân khúc tại Hà Nội. Đó cũng chính là lý do mà trong 1 năm qua, gần 500 khách hàng, phần lớn là nhà đầu tư Hà Nội đã "rời đô" dịch chuyển đầu tư về Thái Nguyên với căn hộ tạo dòng tiền đều đặn Tecco Elite City.

