Ngày 27/6/2025 mới đây, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, CTCP One Mount Group và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã góp vốn cùng thành lập CTCP Thanh toán số MobiFone.

CTCP Thanh toán số MobiFone có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó, MobiFone là công ty mẹ góp 153 tỷ, chiếm 51% vốn điều lệ, One Mount Group góp 114 tỷ, chiếm 38% vốn điều lệ và Techcombank góp 33 tỷ, chiếm 11% còn lại.

CTCP Thanh toán số MobiFone có trụ sở chính tại toà tháp C5 D’Capital, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) bao gồm các loại dịch vụ trung gian thanh toán: Dịch vụ chuyển mạch tài chính ; Dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế; Dịch vụ bù trừ điện tử; Dịch vụ cổng thanh toán điện tử và Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ (Hoạt động theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước).

Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty là ông Phan Thanh Sơn (1974). Ông Sơn trước đó là Phó Tổng Giám đốc của Techcombank. Ngày 26/6, Hội đồng quản trị Techcombank thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

One Mount Group là công ty do vợ của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Thủy và con trai là ông Hồ Anh Minh cũng nắm trên 10% vốn điều lệ ở đây

One Mount Group được biết đến là công ty công nghệ được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam như Techcombank và Vingroup. Hiện nay tập đoàn đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

One Mount Group từng là công ty thành viên thuộc Vingroup được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. Trong nửa đầu năm 2022, Vingroup đã thoái hết vốn tại One Mount với mức định giá gần 600 triệu USD.