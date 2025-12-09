Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Techcombank sẽ đóng toàn bộ giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ với người dùng sau

09-12-2025 - 09:26 AM | Smart Money

Người dùng Techcombank lưu ý để tránh bị gián đoạn giao dịch từ ngày 1/1/2026.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - TCB) vừa phát đi thông báo khẩn, đề nghị khách hàng rà soát và cập nhật lại giấy tờ tùy thân theo quy định mới để tránh bị gián đoạn giao dịch từ ngày 1/1/2026.

Theo các quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn giá trị sử dụng trong giao dịch ngân hàng kể từ thời điểm trên. Những khách hàng vẫn đăng ký thông tin tài khoản bằng các giấy tờ đã hết hiệu lực nằm trong danh mục này sẽ không được tiếp tục thực hiện giao dịch.

Người dùng Techcombank lưu ý để tránh bị gián đoạn giao dịch từ ngày 1/1/2026. (Nguồn: Techcombank)

Techcombank cho biết ngân hàng buộc phải chặn giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan ngay khi giấy tờ của khách hàng hết hạn, hoặc từ ngày 1/1/2026 – tùy điều kiện nào đến trước. Động thái này nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu dân cư và tăng cường bảo mật trong hệ thống ngân hàng.

Để duy trì hoạt động bình thường, khách hàng cần mang căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực đến các điểm giao dịch của Techcombank để cập nhật thông tin. Ngân hàng nhấn mạnh việc hoàn tất thủ tục trước ngày 1/1/2026 là bắt buộc.

Sau thời hạn này, các trường hợp chưa cập nhật sẽ bị xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngừng giao dịch tài khoản, thẻ và những dịch vụ liên quan.

Không chỉ Techcombank, nhiều ngân hàng khác cũng đang yêu cầu khách hàng đồng bộ giấy tờ tùy thân theo chuẩn mới để đáp ứng quy định có hiệu lực từ năm 2026.

Từ 1/1/2026, Techcombank sẽ đóng băng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền và khóa tài khoản đối với các khách hàng sau

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

