TECHVIFY đón đầu xu hướng nhân sự IT trong thời kỳ biến động

Những năm gần đây, ngành IT toàn cầu trải qua nhiều biến động khi các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, Microsoft liên tục cắt giảm nhân sự do suy thoái kinh tế và chiến lược tái cấu trúc. Theo Gartner, năm 2023, hơn 200.000 nhân sự IT đã bị sa thải, tạo ra làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ trong thị trường lao động công nghệ. Đáng chú ý, báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo khoảng 41% doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự trong 5 năm tới do tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, đây cũng là giai đoạn xuất hiện cơ hội mới cho các doanh nghiệp linh hoạt. Khi các tập đoàn lớn thận trọng hơn trong tuyển dụng, những công ty có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, khoa học dữ liệu (Data Science) và an ninh mạng (Cybersecurity), đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhân sự chất lượng cao. Bên cạnh đó, xu hướng làm việc từ xa, tuyển dụng xuyên biên giới và sự bùng nổ của các công ty công nghệ vừa và nhỏ cũng đang góp phần định hình lại thị trường nhân sự IT toàn cầu.

Sự trỗi dậy của doanh nghiệp công nghệ linh hoạt

Trước bối cảnh này, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhanh chóng thích ứng để thu hút nhân tài và mở rộng quy mô. Một trong những ví dụ tiêu biểu là TECHVIFY – công ty công nghệ với chiến lược phát triển bền vững, bất chấp những thách thức chung của thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Hiếu, CEO TECHVIFY, nhận định: "Khó khăn là cơ hội để chúng tôi chứng minh năng lực và sự khác biệt. Khi nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm, TECHVIFY đẩy mạnh đầu tư vào con người và công nghệ để sẵn sàng cho làn sóng phục hồi. Chúng tôi tin rằng những ai dám đi trước sẽ có lợi thế trong tương lai."

Không đi theo xu hướng thu hẹp nhân sự, TECHVIFY đang tích cực tuyển dụng ở các vị trí quan trọng như kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, marketing và quản lý dự án. Việc mở rộng đội ngũ nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược, bao gồm: Mở rộng thị trường tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) và tiến vào châu Âu, Bắc Mỹ vào năm 2025; Phát triển năm giải pháp công nghệ đột phá tập trung vào AI, Blockchain và IoT; Tăng trưởng 200% doanh thu vào năm 2026 thông qua đa dạng hóa dịch vụ và tối ưu hiệu suất.

Tái định hình nhân sự IT: Cơ hội cho những người sẵn sàng dẫn đầu

Sự thay đổi trong ngành IT không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao mà còn yêu cầu tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh. TECHVIFY đang xây dựng một môi trường làm việc hiện đại với những chính sách thu hút nhân tài như chế độ đãi ngộ cạnh tranh, chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp sáng tạo.

Công ty đặt trọng tâm vào việc phát triển đội ngũ bằng cách hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa cân bằng giữa công việc và cuộc sống. TECHVIFY không chỉ hướng đến việc mở rộng quy mô mà còn cam kết đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghệ tại Việt Nam.

"Chúng tôi không đơn thuần mở rộng quy mô, mà muốn tạo ra một môi trường nơi những người tài năng nhất có thể phát triển và cùng nhau định hình tương lai ngành công nghệ." – ông Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

TECHVIFY Software khai trương trụ sở mới vào tháng 12/2024

Trong bối cảnh thị trường IT biến động, những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững sẽ nắm bắt được cơ hội vươn lên. TECHVIFY đang tìm kiếm những nhân sự sẵn sàng đón đầu thay đổi, cùng công ty tạo ra những giá trị bền vững trong ngành công nghệ.