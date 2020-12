TechX cùng MSB ra mắt Ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam

Chỉ trong hai tuần ra mắt, TNEX đã đạt được kết quả ấn tượng: 170,000 người dùng với nửa triệu giao dịch. Và toàn bộ hành trình này được TechX cùng MSB thực hiện chỉ trong vòng 3 tháng, trong khi thông thường con số này là 1 năm. Những con số biết nói này một lẫn nữa chứng minh cho triển vọng chuyển đổi số và cải thiện công nghệ của thị trường Việt Nam.

Trên nền tảng Amazon Web Services (công cụ đã giúp Amazon trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới với vốn hoá 2,000 tỉ đô), TechX đã xây dựng một hệ sinh thái số hoàn chỉnh để phục vụ không chỉ nhóm khách hàng truyền thống của ngân hàng là các công ty, tổ chức mà còn hướng đến đối tượng đại chúng, đặc biệt là những người trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x. TNEX được định vị là "Hệ sinh thái ngân hàng không chạm" (no touch), chuyên phục vụ những giao dịch nhỏ (micro transaction) và dành cho mọi nhà (for everyone). Với triết lý "dễ dùng", người dùng truy cập ngân hàng qua website hoặc ứng dụng điện thoại chỉ mất vài bước là có thể nhanh chóng đăng kí và xác minh danh tính, từ đó ngay lập tức hưởng trọn vẹn mọi dịch vụ và tiện ích từ MSB cũng như hệ sinh thái TNEX.

TechX tự hào TNEX là sản phẩm "Made in Vietnam"

Để tạo ra được dịch vụ vượt trội như trên, đội ngũ hơn 70 chuyên gia quốc tế của TechX đã ứng dụng hàng loạt công nghệ cao cấp nhất từ Amazon Web Services:

Thứ nhất, cải tạo toàn diện hệ thống lõi ngân hàng (core banking), bằng cách sử dụng Amazon Redshift để tích hợp và liên tục phân tích dữ liệu khách hàng nhằm đảm bảo việc đối soát danh tính và giao dịch của khách hàng trong mọi điểm chạm. Việc này giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống

Thứ hai, tận dụng năng lực co dãn mà Amazon Simple Storage Service đem lại để liên tục mở rộng hệ thống thanh toán trong khi vẫn đáp ứng khả năng xử lý khổng lồ

Thứ ba, ứng dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và học máy tiên tiến nhất trên Amazon SageMaker để xây dựng và phân tích các mô hình tài chính

Thứ tư, kế thừa 20 năm kinh nghiệm bán lẻ của Amazon.com với Amazon Personalize, giúp hệ thống nhanh chóng nắm bắt nhu cầu và cá nhân hoá trải nghiệm của từng khách hàng.

TechX là cái tên mới nhưng không hề xa lạ trong ngành dịch vụ tài chính, hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai công nghệ điện toán đám mây cho hơn 10 ngân hàng TMCP top đầu, cùng các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều công ty bảo hiểm cấp khu vực. Chỉ trong vòng một năm, TechX đã phát triển với tốc độ hơn 400%: phục vụ 20 tập đoàn và hơn 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, TechX cũng phát triển và ứng dụng thành công nhiều giải pháp mang tính bước ngoặt tại Việt Nam như: ứng dụng phân tích vòng đời khách hàng (customer lifetime value analytics) và nền tảng tương tác khách hàng đa kênh (omnichannel customer engagement platforms).