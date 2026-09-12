Thạc sĩ SN 1988: Lương tháng 30 triệu, mất 12 năm để sở hữu căn nhà đầu tiên

Tiểu Bạch (SN 1988) - một nữ nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện vừa làm công việc tại tập đoàn lớn, vừa sáng tạo nội dung về mẹ và bé, phát triển bản thân và quản lý tài chính.

Cô có bằng thạc sĩ khối ngành kỹ thuật, đi làm với mức lương 8.000 NDT/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Sau hơn 10 năm đi làm, cô từng bước tăng thu nhập, học đầu tư và làm thêm nội dung trên mạng xã hội.

Tiểu Bạch ra trường, đi làm ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Xiaohongshu.

Trên trang cá nhân, Tiểu Bạch chia sẻ hành trình từ một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh không có cả phòng riêng, đến khi có thể tự mua căn nhà đầu tiên ở Bắc Kinh bằng tiền của mình. Theo cô, quá trình này kéo dài 12 năm và gần như không có giai đoạn nào cô cho phép bản thân dừng lại.

12 năm đi làm để có căn nhà đầu tiên

Năm 22 tuổi, Tiểu Bạch bắt đầu đi làm.

Hiện, cô làm nhân viên văn phòng với mức lương 8.000 NDT/tháng (khoảng 30 triệu đồng).

Những năm đầu đi làm, cô tập trung gần như toàn bộ thời gian cho công việc, song song học lên thạc sĩ, cố gắng tăng lương qua từng năm. Có thời điểm, cô nói mình gần như chẳng mấy khi nhìn thấy hoàng hôn ở Bắc Kinh vì thường xuyên bận rộn.

Năm 25 tuổi, cô tự mua căn nhà đầu tiên ở Bắc Kinh bằng hình thức trả góp. Suốt năm sau đó, cô vừa làm việc, tăng thu nhập, sống tiết kiệm, vừa tự trả khoản vay. Song song với công việc chính, cô bắt đầu tìm hiểu về quản lý tài chính và đầu tư. Cô cũng dành thời gian đọc sách, tự xây dựng phương pháp phù hợp với bản thân và kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Sau 4 năm kiên trì làm nội dung trên mạng xã hội (từ năm 2022 đến nay) công việc này cũng bắt đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định.

12 năm sau khi đi làm, cô mới trả góp xong căn nhà đầu tiên. Ảnh: Xiaohongshu.

Đến năm 2025, sau 12 năm vừa đi làm vừa tự trả khoản vay mua nhà, Tiểu Bạch chính thức hoàn tất toàn bộ khoản nợ và sở hữu trọn vẹn căn nhà nhỏ của mình. Khoản trả góp này vẫn do cô tự chi trả ngay cả sau khi kết hôn ở tuổi 33. Cô cố gắng duy trì việc trả nợ cho đến khi hoàn tất khoản vay trước thời điểm em bé chào đời.

Đây cũng là dấu mốc khép lại quãng thời gian "Bắc phiêu" của Tiểu Bạch - cách người Trung Quốc gọi những người rời quê đến Bắc Kinh học tập, làm việc và lập nghiệp.

"Chúng ta đều là những người bình thường, xuất phát điểm không có gì trong tay. Nhưng nỗ lực vẫn có ý nghĩa", cô viết khi nhìn lại hành trình 12 năm của mình.

Một vài góc bên trong căn nhà. Ảnh: Xiaohongshu.

Với Tiểu Bạch, căn nhà không đơn thuần là một tài sản. Từ nhỏ, cô thậm chí chưa từng có một căn phòng riêng. Vì vậy, việc có một không gian sạch sẽ, ấm áp và hoàn toàn thuộc về mình cũng là giấc mơ cô đã mang theo suốt 30 năm.

Từ nhân viên văn phòng đến có thêm nguồn thu ngoài lương

Bên cạnh công việc tại một tập đoàn lớn, Tiểu Bạch dành phần lớn thời gian ngoài giờ để đọc sách và làm nội dung trên mạng xã hội.

Cô cho biết đã đọc hơn 100 cuốn sách, chủ yếu về đầu tư và nuôi dạy trẻ. Sau hơn 4 năm duy trì công việc sáng tạo nội dung, cô bắt đầu có nguồn thu ổn định từ nền tảng này, đồng thời tài khoản Xiaohongshu cũng đã có hơn 20.000 người theo dõi.

Không chỉ có thêm thu nhập từ công việc ngoài giờ, Tiểu Bạch còn chủ động tìm hiểu về đầu tư. Sau nhiều năm tự học và xây dựng phương pháp phù hợp với mình, cô cho biết khoản lợi nhuận trong tài khoản đầu tư hiện đã lên tới vài trăm nghìn NDT (hàng trăm triệu đồng). Với cô, điều quan trọng không phải là chạy theo những mã đầu tư được người khác giới thiệu, mà là hiểu logic kiếm tiền và xây dựng cho mình một hệ thống tài chính đủ vững.

Tiểu Bạch kết hôn ở tuổi 33 và mất hơn 3 năm chuẩn bị trước khi mang thai. Đến năm 37 tuổi, cô sinh con đầu lòng sau một hành trình dài tìm hiểu và chuẩn bị cho việc làm mẹ.

Tiểu Bạch và chồng. Ảnh Xiaohongshu.

Trong thời gian mang thai, Tiểu Bạch tiếp tục dành nhiều thời gian đọc sách về nuôi dạy trẻ. Cô từng chia sẻ rằng việc đã chủ động tìm hiểu từ trước giúp mình bớt hoang mang khi bước vào giai đoạn làm mẹ. Sau khi có con, cô xác định hai việc lớn mà mình muốn tập trung là kiếm tiền và nuôi con.

Bên cạnh công việc, Tiểu Bạch vẫn duy trì việc chia sẻ những nội dung xoay quanh thai kỳ, chăm sóc em bé, tài chính cá nhân và cuộc sống sau tuổi 30. Cô cũng bắt đầu đơn giản hóa cuộc sống sau khi sinh con. Từ khoảng 30 tuổi, cô đã có thói quen loại bớt những món đồ không còn cần thiết. Sau khi có em bé, cô càng muốn không gian sống gọn gàng hơn nên đặt mục tiêu mỗi tuần cho đi hoặc bỏ ít nhất 3 món đồ.

Từ cây cối, đồ dùng sinh hoạt đến các sản phẩm dành cho mẹ và bé, những món đồ không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại được cô lần lượt tìm người nhận lại. Với Tiểu Bạch, đó cũng là một cách để bắt đầu một giai đoạn sống mới nhẹ nhàng và đơn giản hơn.

Nhìn lại hành trình 12 năm, Tiểu Bạch cho rằng điều mình có được hôm nay không đến từ một bước ngoặt duy nhất mà là kết quả của nhiều thói quen được duy trì trong thời gian dài: làm việc, tăng thu nhập, học cách quản lý tiền, đầu tư và không ngừng tích lũy kiến thức.

Cô từng viết: "Rất nhiều kết quả được tạo nên từ những thói quen tốt được tích lũy từng ngày." Từ một người từng lo lắng về tiền bạc, công việc hay chuyện có thể nuôi dạy con tốt hay không, Tiểu Bạch cho rằng chỉ cần kiên trì đủ lâu, mỗi người rồi sẽ có lúc nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn rất nhiều.

Nguồn: Xiaohongshu.