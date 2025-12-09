Thái Lan - Campuchia đưa ra tuyên bố nóng về xung đột biên giới

Thái Lan - Campuchia đưa ra tuyên bố nóng

Tờ Bangkok Post ngày 9/12 dẫn nguồn tin từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết một chiếc F-16 của Thái Lan đã phá hủy một sòng bạc được sử dụng làm trạm điều khiển máy bay không người lái của Campuchia.

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết sòng bạc này từng là trung tâm chỉ huy, sau khi xuất hiện báo cáo rằng một máy bay chiến đấu Thái Lan được phát hiện thả bom vào một sòng bạc bên kia biên giới từ Chong An Ma, thuộc quận Nam Yuen tỉnh Ubon Ratchathani, vào đầu ngày.

F16 Thái Lan phá hủy sòng bạc ở Campuchia. Ảnh: Bangkok Post

Trong diễn biến song song, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp của các cơ quan an ninh quốc gia tại Tòa nhà Chính phủ. Sau đó, ông phát biểu trên truyền hình qua TV Pool, thông báo rằng từ Chủ nhật, đụng độ đã xảy ra tại một số điểm dọc biên giới.

“Hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp và quyết định rằng chính phủ sẽ hành động theo các nghị quyết của NSC — cụ thể là tiến hành các hoạt động quân sự trong mọi trường hợp cần thiết phát sinh từ tình hình này,” ông nói.

Trong khi đó, tờ Khmer Times ngày 9/12 đưa tin, căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã khiến bốn thường dân thiệt mạng, chín người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Campuchia tố Thái Lan đưa xe tăng vượt biên. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, các đơn vị quân đội Campuchia được cho là đang chiến đấu để tự vệ, bảo vệ dân thường và chủ quyền lãnh thổ.

Bộ Quốc phòng Campuchia đã công bố dòng thời gian về các cuộc tấn công xuyên biên giới của Thái Lan, đồng thời, bác bỏ tuyên bố từ Quân khu 2 Thái Lan rằng lực lượng Campuchia đã bố trí lại vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt dọc biên giới.

Ông Hun Sen trở lại vai trò chiến lược

Theo Khmer Times, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã tái đảm nhiệm vai trò quân sự chiến lược trong bối cảnh tranh chấp leo thang tại biên giới Campuchia – Thái Lan.

Ngày 8/12, ông Hun Sen chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh ông dự họp trực tuyến với cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Tea Banh; Tướng Mao Sophan; Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia; Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia và nhiều chỉ huy khác.

Trong thông điệp của mình, ông Hun Sen kêu gọi toàn bộ lực lượng tiền tuyến “kiên nhẫn”. Ông cho rằng Thái Lan đang cố ý khiêu khích để Campuchia trả đũa, qua đó phá hoại lệnh ngừng bắn và tuyên bố hòa bình song phương.

“Lằn ranh đỏ về thời điểm chúng ta phải ứng phó đã được xác định. Tôi yêu cầu các chỉ huy ở mọi cấp thông báo rõ ràng cho đơn vị và binh sĩ để tất cả cùng nắm tình hình,” ông nói.

Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương các cấp nỗ lực hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng giao tranh đến nơi an toàn hơn.