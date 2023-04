Thái Lan như chảo lửa: Krabi, Bangkok nóng trên 50 độ C

Theo The Nation/Asia News Network, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết quận Bang Na của Bangkok sẽ là nơi nóng thứ nhì đất nước với mức 50,2 độ C.

Ba khu vực nóng nực khác bao gồm tỉnh Phetchabun (44,3 độ C), tỉnh Chonburi (43,2 độ C) và quận Chok Chai của TP Nakhon Ratchasima (41,3 độ C).

Bangkok sẽ chịu đựng nhiệt độ cao nhất lên trên 50 độc C vào hôm 9-4 - Ảnh: EPA-EFE

Cục khí tượng Thái Lan cũng cảnh báo rằng người dân ở các khu vực này - với mức nhiệt độ từ 41 độ C đến 54 độ C - sẽ có nguy cơ bị chuột rút và sau nắng. Mức nhiệt độ này được Thái Lan phân loại là cảnh báo màu da cam (nguy hiểm). Trên 54 độ C là màu đỏ (rất nguy hiểm).

Hồi đầu tháng, chính trị gia kiêm nhà tài phiệt Thái Lan Chonsawat Asavahame đã qua đời ở tuổi 54 vì tình trạng nắng nóng này.

Tình trạng say nắng (sốc nhiệt) xảy ra bởi sự rối loạn trung tâm điều nhiệt khi tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng, với các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, choáng váng, nói lắp, có thể mất ý thức, co giật thậm chí ngừng tim.