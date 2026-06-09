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Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

| | Xã hội

Tại kỳ họp chuyên đề, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều ngày 9/6, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giới thiệu để HĐND tỉnh bầu ông Trần Văn Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, ông Trần Văn Hậu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Văn Hậu (sinh ngày 16/9/1973) quê phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Lý luận chính trị Cao cấp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua 18 nội dung nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

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