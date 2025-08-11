Thaigroup, Trung Nam Group và Masterise “so găng” dự án cầu nghìn tỷ tại Cần Giờ

Theo đó, trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) đề xuất thực hiện dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), thay vì BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) như kế hoạch trước.

Trước đó, doanh nghiệp này đã được TP chấp thuận cho nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Hồ sơ đã trình UBND TP và được Sở Giao thông Vận tải (trước đây) dùng làm cơ sở hoàn thiện, trình HĐND TP vào cuối năm 2023.

Dự án này trước đây được đề xuất theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 10.569 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2024-2028. Tuy nhiên, theo Trung Nam, Quyết định 1125 ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến metro số 12 (quận 7 - Cần Giờ) đã được phê duyệt vào hệ thống quy hoạch giao thông đô thị TP.HCM và dự kiến khởi công năm 2026. Tuyến Metro khiến cấu trúc vận tải khu vực thay đổi, vì vậy, dự án cầu Cần Giờ được đề xuất theo hình thức BOT sẽ không phù hợp. do lưu lượng giao thông thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài, việc thu phí ảnh hưởng đến quyền đi lại cơ bản của người dân....

Trung Nam Group đề xuất chuyển sang PPP, kỳ vọng tối ưu hiệu quả tài chính, giảm tác động môi trường và phù hợp với thực tế địa phương. Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ toàn diện từ thiết kế đến thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trung Nam Group được biết đến là tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm: năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Theo thống kê, tính đến nay, tập đoàn đã đầu hàng loạt dự án điện mặt trời và điện gió quy mô "khủng" như: điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (12.000 tỷ đồng) và dự án điện gió Ea Nam (16.500 tỷ đồng), điện gió Trung Nam - Trà Vinh... thông qua các công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Điện Mặt trời Trung Nam Thuận Nam; Công ty CP Năng lượng tái tạo Trung Nam;...

Ngoài Trungnam, Masterise cũng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư cầu Cần Giờ theo hình thức BT. Doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía đông nam, thông qua đề xuất đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT.

Trong khi đó, Thaigroup cũng có kiến nghị thành phố xem xét cho tham gia dự án cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT hoặc phương thức phù hợp khác.

Về tình hình “sức khỏe” tài chính của Thaigroup không có quá nhiều thông tin được công khai, tuy nhiên, trên thị trường, nhà đầu tư có thể phần nào nắm được khi liên hệ với kết quả kinh doanh của CTCP Thaiholdings – doanh nghiệp từng nắm phần lớn vốn của Thaigroup.

Theo đó, khoảng 5 năm trước, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức bước vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng khi tham gia hội đồng quản trị LienVietPostBank (nay là LPBank), đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý từ một doanh nhân công nghiệp sang tài chính.

Trước đó, ông Thụy được biết đến trong giới kinh doanh nhiều hơn với vai trò người sáng lập, điều hành hệ sinh thái Xuân Thành (sau đổi tên thành Thaigroup), hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xi măng, xây dựng và bất động sản, đồng thời được biết đến là "ông bầu" bóng đá.

CTCP Thaiholdings (THD) là đơn vị từng nắm tới gần 82% cổ phần Thaigroup, sau đó đã thoái một phần vốn xuống còn 48% vào năm ngoái.

Giữa năm 2022, ông Thụy hoàn tất thoái vốn tại Thaiholdings và hiện tại thường xuất hiện trước truyền thông với vai trò chủ tịch ngân hàng LPBank.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm nay của Thaiholdings 554 tỉ đồng, tăng 6% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 62,2 tỉ đồng, tăng hơn 5%.

Ngoài ra, theo SSI, hiện Thaiholdings vẫn còn nắm 19,52% vốn CTCP Tôn Đản Hà Nội - đơn vị sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower ở quận Hoàn Kiếm. Đồng thời nắm 18,55% vốn CTCP Bình Minh Group, 39,98% vốn Công ty CP Enclave Phú Quốc.

Danh sách công ty liên kết của THD. Nguồn: SSI

Trước đó, tên tuổi của Thaigroup cũng được truyền thông nhắc đến nhiều khi doanh nghiệp này đề xuất dự án cảng Vũ trụ du lịch gần 30.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Cụ thể, ngày 27/12/2021, Thaigroup đã có công văn gửi Thường trực tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang và UBND tỉnh Kiên Giang về việc xin nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án Cảng Vũ trụ du lịch tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Theo các thông tin được công bố khi đó, trên thế giới chỉ có các cường quốc vũ trụ như là Mỹ, Nga, Nhật, Trung Quốc… là đã xây dựng Cảng vũ trụ thương mại. Các nước Đông Nam Á mặc dù nhu cầu đang rất cần thiết nhưng chưa triển khai được. Việc phát triển cảng vũ trụ phục vụ cho mục đích du lịch sẽ là bước ngoặt đột phá, mang tính lịch sử, mang lại lợi ích to lớn cho ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Với mong muốn được góp phần xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên Thế giới, Tập đoàn Thaigroup đã có đề nghị gửi Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang sớm cho phép Tập đoàn được nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án Cảng Vũ trụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng

Liên quan đến dự án Cảng Vũ trụ du lịch gần 30.000 tỷ đồng tại Phú Quốc, sau nhiều “ồn ào” khi được đề xuất, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc xúc tiến triển khai dự án được công khai.