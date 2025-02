Tháng 1/2025 là tháng 1 ấm nhất trong lịch sử

Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) (C3S) hôm qua cho biết, tháng 1 có một đợt nắng ấm bất thường, trở thành một trong số 19 tháng qua chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vào tháng 1 cao hơn 1,75 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Toàn cầu đang nóng lên. Ảnh: NASA.

Điều đó diễn ra bất chấp thế giới đang chuyển dịch khỏi mô hình ấm lên El Nino, vốn làm cho năm 2024 trở thành năm ấm nhất trong lịch sử thế giới và chuyển sang mô hình La Nina mát hơn.

Trưởng nhóm chiến lược tại Trung tâm dự báo thời tiết trung hạn châu Âu, Samantha Burgess, cho biết, đây là một điều đáng lo ngại khi thế giới vẫn chứng kiến nhiệt độ kỷ lục ngoài phạm vi ảnh hưởng của El Nino. Bà Burgress lưu ý rằng hiện tượng El Nino đã đạt đỉnh điểm cách đây hơn một năm.

C3S đánh giá La Nina vẫn chưa phát triển hoàn toàn và thế giới hiện đang ở trong điều kiện trung tính giữa hai giai đoạn. Ngay cả khi La Nina thực sự xuất hiện, thì tác động làm mát của nó có thể không đủ để hạ nhiệt độ toàn cầu, vốn cũng đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ cực cao ở các lưu vực đại dương khác và động lực chính của biến đổi khí hậu như khí thải nhà kính.

Các nhà khoa học tại Berkeley Earth và Văn phòng Khí tượng Anh dự kiến năm 2025 sẽ là năm ấm thứ ba trong lịch sử - mát hơn năm 2024 và 2023 do sự chuyển dịch sang La Nina.