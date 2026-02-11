Tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tại tất cả 34 tỉnh, thành

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo vừa công bố của Cục thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước (IIP) tháng 1/2026 ước tính tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, ước giảm 0,2% so với tháng trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu do tình hình đơn hàng được cải thiện tích cực và số ngày làm việc trong tháng 1/2026 nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái 6 ngày.

Cục Thống kê cũng chỉ ra, trong các nhóm ngành công nghiệp cấp I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng cao nhất với 23,6%. Theo sau là các ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,6% và ngành khai khoáng tăng 10,3%.

Cục Thống kê cũng cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 tăng đồng bộ tại tất cả 34 địa phương trên cả nước. Các địa phương có chỉ số IIP tăng cao chủ yếu nhờ sự đóng góp lớn từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất phân phối điện.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Đáng chú ý, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước: sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 41,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 36,6%; sản xuất kim loại tăng 35,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 35,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 31,9%.

Thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng sản xuất. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng đầu năm, đặc biệt là nhóm linh kiện điện tử và phương tiện giao thông.

Tính đến ngày 1/1/2026, số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận mức tăng lao động mạnh nhất với 6,0%.

Xét theo ngành hoạt động, lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,6%. Ngược lại, số lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước có xu hướng giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, Cục Thống kê đề xuất các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm các ngành công nghiệp có lợi thế.

Cùng với đó, ưu tiên phát triển, làm chủ công nghệ mới, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới nổi như chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xanh, bền vững. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, sản xuất công nghiệp đã xuất hiện nhiều điểm sáng rõ nét hơn, thể hiện đà phục hồi tương đối vững chắc. Tuy nhiên, các khó khăn mang tính cơ cấu và thị trường vẫn hiện hữu, đòi hỏi tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ đồng bộ nhằm củng cố đà phục hồi và nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp trong thời gian tới.