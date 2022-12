Thanh Hóa lùi thời gian tìm nhà đầu tư cho khu đô thị 1.230 tỷ đồng

Một góc huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: UBND huyện Quảng Xương

Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong tại thị trấn Tân Phong và xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương đến 9h, ngày 17/12/2022.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án trên. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện được ấn định trước 9 giờ ngày 5/9/2022.

Theo quyết định phê duyệt, nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm; có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết của dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 184,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã từng thực hiện một dự án với tổng vốn đầu tư không thấp hơn 615 tỷ đồng, góp vốn chủ sở hữu tối thiểu 92,5 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2228/QĐ_UBND ngày 24/6/2022.

Theo đó, mục tiêu hoạt động của dự án là hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nâng cao môi trường sống khu dân cư và hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư; khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Xương.

Diện tích thực hiện dự án khoảng 21,04/25 ha theo quy hoạch. Dự án xây thô hoàn thiện mặt trước 190 căn liền kề, 20 căn biệt thự; còn lại 264 lô đất liền kề, 24 lô đất biệt thự được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền và 7 lô đất tái định cư. Quy mô dân số dự án khoảng 2.700 người.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.229,4 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện không bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 1.191,6 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 37,83 tỷ đồng.

Huyện Quảng Xương có vị trí địa lý thuận lợi, chỉ cách trung tâm TP. Thanh Hóa khoảng 10km và nằm giữa hai trung tâm du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa là TP. Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Quảng Xương sở hữu tiềm năng rất lớn về du lịch biển, với đường bờ biển dài gần 13km, bãi biển đẹp.

Thời gian qua, Quảng Xương đã và đang "thay da đổi thịt" với nhiều dự án có quy mô lớn, điển hình như: Dự án Khu đô thị ven biển tại xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch do CTCP ORG làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 4.969 tỷ đồng; Dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Quảng Nham do CTCP đầu tư dịch vụ bất động sản Victoria làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng; Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng...