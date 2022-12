Thanh Hóa thu ngân sách gần 49.000 tỉ đồng

Sáng 9-12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị 25 B (TP Thanh Hóa). Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa điều hành kỳ họp.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này rất quan trọng đối với Thanh Hóa khi đánh giá toàn diện quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022 và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023; xem xét, quyết nghị 38 tờ trình.



Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức của dịch COVID-19 những tháng đầu năm, và tình hình giá xăng dầu tăng cao; song tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước (sau các tỉnh Khánh Hòa, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hậu Giang, Hưng Yên và TP Cần Thơ). Sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 16,31% và có 22/25 sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 49.000 tỉ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp vượt 20% kế hoạch…

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, Thanh Hóa cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế. Trong đó, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tổng giá trị xuất khẩu và tổng huy động vốn đầu tư phát triển.

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên.

Phát biểu Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của HĐND, các đại biểu HĐND, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022.

Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu thật kỹ các báo cáo được xem xét tại kỳ họp, các tờ trình để tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; đồng thời tham gia chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 9 đến 11-12).

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ chất vấn 3 sở, ngành gồm: Công an, Sở Xây dựng và Sở NN-PTNT. Trong đó đáng chú ý, HĐND tỉnh sẽ chất vấn giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua diễn biến rất phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đây là vấn đề mà cử tri rất quan tâm hiện nay.