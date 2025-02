Thành lập 7 Sở mới; bổ nhiệm 42 Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Quyết nghị thành lập 7 sở mới thuộc UBND TPHCM

Tại kỳ họp 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải đã trình tờ trình về ban hành nghị quyết của HĐND TPHCM thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về thành lập 7 cơ quan chuyên môn: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở KH-CN, Sở Dân tộc – Tôn giáo, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở TN-MT.

Thời gian chuyển tiếp từ 1 đến 30 ngày kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực để các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn cấp có thẩm quyền chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị.

Theo UBND TPHCM, TPHCM là đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế; là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung; là cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực và thế giới.

UBND TPHCM hiện có 21 cơ quan chuyên môn, 8 cơ quan hành chính khác, 35 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM và 16 UBND quận, 5 UBND huyện, 1 UBND TP Thủ Đức.

Để phù hợp với thực tiễn, TPHCM cần thiết thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn.

Sau xắp xếp, UBND TPHCM có 15 cơ quan chuyên môn

Theo đó, sau sắp xếp, UBND TPHCM có 15 cơ quan chuyên môn , gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Khoa học – Công nghệ; Sở Văn hóa - Thể Thao, Sở Du lịch; Sở Dân tộc - Tôn giáo, Sở TNMT, Sở Y tế, Sở GDĐT, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TPHCM, Thanh tra TP và 1 Sở An toàn thực phẩm thí điểm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Cụ thể, Sở Tư pháp chuyển Công an TP thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, tinh gọn giảm đầu mối tổ chức bên trọng.

Tiếp tục duy trì thí điểm Sở An toàn thực phẩm TPHCM , tinh gọn giảm đầu mối tổ chức bên trong.

Sở Văn hóa -Thể thao được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở TT-TT.

Sở Tài chính được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở KH-ĐT và Sở Tài chính; đồng thời tiếp nhận Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố.

Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở QH-KT

Sở Giao thông công chánh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Sở GTVT và tiếp nhận Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông, một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hạ tầng từ Sở Xây dựng.

Sở TN-MT được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở TN-MT, Sở NNPT-NT.

Văn phòng UBND TPHCM tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (từ Sở NNPT-NT chuyển sang) và Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố (từ Sở LĐ-TB-XH)

Sở KH-CN được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở TT-TT, Sở KH-CN.

Sở Nội vụ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB-XH, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới từ Sở LĐ-TB-XH.

Sở Y tế được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em từ Sở LĐ-TB-XH.

Sở GD-ĐT được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB-XH.

Sở Công Thương được tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận Cục Quản lý thị trường Thành phố từ Bộ Công Thương và Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ Sở NNPT-NT.

Sở Dân tộc – Tôn giáo được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc.

Công an TPHCM t iếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước: Quản lý về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Sở LĐ-TB-XH; về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Công an TPHCM cũng được giao tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT; về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT-TT.

Các đơn vị còn lại như Sở Du lịch, Thanh tra TPHCM thực hiện tinh gọn giảm đầu mối tổ chức bên trong.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Phan Văn Mãi trao quyết định Giám đốc 7 sở mới được thành lập.

UBND TPHCM trao quyết định Giám đốc và các Phó Giám đốc của 7 sở mới thành lập

Chiều cùng ngày, UBND TPHCM đã trao quyết định Giám đốc và các Phó Giám đốc của 7 sở mới thành lập.

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ;

Đồng chí Lê Thị Huỳnh Mai, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính;

Đồng chí Trần Hoàng Quân, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng;

Đồng chí Trần Quang Lâm, giữ chức Giám đốc Sở Giao Thông Công chánh;

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở TN-MT;

Đồng chí Lâm Đình Thắng, giữ chức Giám đốc Sở KH-CN;

Đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng trao quyết định cho nhiều cán bộ chủ chốt tại các sở, ngành và địa phương sau khi đã có quyết nghị công nhận các đơn vị mới sau tinh gọn.

Cụ thể, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (mới) gồm 4 đồng chí: Phan Kiều Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lương Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH (cũ).

Phó Giám đốc Sở Tài chính (mới) gồm 7 đồng chí: Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính; Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Đinh Khắc Huy, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT (cũ); Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT (cũ), Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT (cũ); Đỗ Đăng Ái, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

7 Phó Giám đốc Sở TN-MT (mới) gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN-MT; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở TN-MT; Huỳnh Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở TN-MT; Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở TN-MT; Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT (cũ); Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT (cũ); Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT (cũ).

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự.

Phó Giám đốc Sở KH-CN (mới) gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở KH-CN; Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở KH-CN; Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở TT-TT (cũ).

Sở Xây dựng (mới) có 5 Phó Giám đốc, gồm: Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở QH-KT (cũ); Phan Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở QH-KT (cũ); Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở QH-KT (cũ).

Sở Giao thông công chánh có 4 Phó Giám đốc, gồm: Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT (cũ); Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT (cũ); Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng (cũ); Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông.

Sở Dân tộc và Tôn giáo có 5 Phó Giám đốc, gồm: Đinh Văn Hòa, Phó Trưởng Ban Dân tộc (cũ); Tăng Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân tộc (cũ); Đặng Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng Ban Dân tộc (cũ); Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc (cũ).

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH (cũ) làm Phó Giám đốc Sở Y tế; Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH (cũ) làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT (cũ) làm Phó Giám đốc Sở VH-TT.