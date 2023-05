Thành phố Hồ Chí Minh có siêu thị hợp tác xã hiệu quả

Đến nay, khi kinh tế thị trường thay đổi, sân chơi ngày càng khốc liệt với loạt tên tuổi lớn, mô hình hợp tác xã kinh doanh có thể gọi là mô hình cũ kỹ. Minh chứng, hầu hết tên tuổi hợp tác xã đã vắng bóng tại Việt Nam 5 năm trở lại đây.

Duy nhất Saigon Co.op vẫn hoạt động tốt, thậm chí duy trì vị thế hàng đầu về quy mô doanh số cũng như hiệu suất sinh lời. Theo báo cáo, hiện Saigon Co.op đang trên 26 hợp tác xã thành viên với địa bàn hoạt động trải rộng.

"Hợp tác xã là một tổ chức có sự tham gia của số đông những người thích ứng cơ chế thị trường", đại diện Saigon Co.op cho biết. Trong đó, khác với mô hình công ty cổ phần, Saigon Co.op không theo kiểu cổ đông ai góp nhiều sẽ thôn tính người góp ít. Tức, hoạt động của hợp tác xã không có tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Đây cũng chính là yếu tố tiên quyết Saigon Co.op là là hợp tác xã tiếp duy nhất tiếp tục kinh doanh có lãi.

Nguyên nhân khác xuất phát từ việc xây dựng một mô hình hợp tác xã ‘mới", phù hợp với sự phát triển của thời đại. Cụ thể, trước sự hội nhập giữa kinh doanh trực tuyến và kinh doanh trực tiếp, mục tiêu của Saigon Co.op là tạo ra một hệ sinh thái cho riêng mình. Tuy nhiên, với phương châm "do more with less" (tạm dịch: làm được nhiều hơn với nguồn lực ít hơn), cách Saigon Co.op xây dựng hệ sinh thái cũng rất khác biệt: Đó là mời các nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng tham gia, mở ra mô hình sinh thái hợp tác xã, nơi nhiều nhà đầu tư cùng sở hữu và phục vụ một cộng đồng khách hàng chung.

Kết quả, Saigon Co.op gây ấn tượng khhi lợi nhuận ròng các năm qua ở mức nghìn tỷ, đưa tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt được lên tới 26-39% trên vốn góp. Năm 2022, Saigon Co.op tiếp tục đạt được doanh số về thị trường bán lẻ ấn tượng với 31.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh số tăng 4% lên hơn 32.000 tỷ đồng; song song phát triển 50-60 điểm bán mới, tăng 50% doanh số thông qua kênh TMĐT.

Saigon Co.op đã mở rộng ra hơn 800 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Tính đến hiện tại, hệ thống Saigon Co.op có hàng trăm siêu thị Co.opmart, cùng với các tên tuổi khác trong hệ sinh thái bán lẻ như Co.op Xtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers 24h, Sense City, SC Vivo City… phủ kín tất cả các phân khúc bán lẻ.

Ngoài ra, Saigon Co.op còn mở rộng trong mảng đầu tư với CTCP Đầu tư và phát triển Saigon Co.op (SCID), mảng xuất nhập khẩu có công ty TNHH một thành viên phân phối Saigon Co.op (SCD) phân phối các hãng như Parker & Waterman từ tập đoàn Newell Rubbermaid (Anh), dầu gội đầu Pantene, Head & Shoulders, Sữa tắm Olay từ tập đoàn P&G (Mỹ), các loại bột dinh dưỡng Topmass từ công ty AIDA, sữa Vitaplan được nhập khẩu từ New Zealand.

Mảng sản xuất có hai công ty là Công ty TNHH Thực phẩm quốc tế Nam Dương nhãn hiệu con mèo đen và công ty Xuân Hồng hoạt động trong lĩnh vực gia công, đóng gói và phân phối hàng nông sản thực phẩm…

Nhân dịp sinh nhật này, Saigon Co.op cũng chia sẻ thành tích với người dùng thông qua việc chi 270 tỷ đồng khuyến mãi, giảm giá hơn 27.000 mặt hàng cùng hơn 27.000 món quà và hơn 27.000 điểm thưởng cho khách hàng khi mua sắm. Đây là một trong những chương trình khuyến mãi lớn nhất và hoành tráng nhất trong năm.

Về mô hình hợp tác xã, trên thực tế dù ra đời từ thế kỷ 18, đến nay mô hình kinh doanh này vẫn tồn tại và thậm chí còn phát triển mạnh ở nhiều nước tư bản phát triển nhất thế giới. Trong đó, mô hình hợp tác xã cũng không chỉ là nông nghiệp hay bán lẻ; không ít hợp tác xã là những siêu tập đoàn trong các lĩnh vực rất đa dạng, từ công nghiệp, sản xuất, tới cả bất động sản, y tế, hay ngân hàng, bảo hiểm. Đơn cử REWE Group của Đức, một trong những hợp tác xã bán lẻ và du lịch lớn nhất châu Âu. Thành lập năm 1927 từ 17 hợp tác xã thu mua ban đầu, REWE nay có doanh thu 62,7 tỷ euro (2019), sở hữu 15.828 cửa hàng bán lẻ và đại lý du lịch, tạo ra hơn 360.000 việc làm khắp châu Âu….