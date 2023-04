Thành phố nơi người dân nhận lương hơn 2 tỷ đồng/năm nhưng 'chẳng làm gì' cũng mất ngay 200 triệu đồng

Ở New York, mức lương hàng năm này được nhận xét là thực chất chỉ có thể “về tay” với 36.000 USD, sau khi tính thuế và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

SmartAsset - nhà cung cấp thông tin tài chính tập trung vào người tiêu dùng, đã phân tích về 76 thành phố lớn nhất nước Mỹ để xem 100.000 USD sẽ đáng giá bao nhiêu và đưa ra kết luận trên. New York là thành phố đứng ở hạng cuối cùng, với mức lương mà người lao động mang về là 35.791 USD.

Các thành phố thuộc top 10 khác là San Francisco, Washington, DC, Los Angeles, Boston và Seattle, đều là những nơi đắt đỏ. Memphis, Tennessee đứng vị trí số 1 trong danh sách với 86.444 USD sau khi lương chịu thuế và điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.

SmartAsset sử dụng cách tích tiền lương của họ để áp dụng trừ cả thuế liên bang, thuế tiểu bang và địa phương đối với mức lương hàng năm là 100.000 USD. Sau đó, họ điều chỉnh số tiền còn lại theo chi phí sinh hoạt của địa phương, bao gồm giá nhà ở, giá cả ở cửa hàng tạp hoá, tiện ích, phương tiện di chuyển và các dịch vụ, hàng hoá khác dự theo dữ liệu từ Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Cộng đồng trong quý III/2022.

Susannah Snider, nhà lập kế hoạch tài chính và biên tập viên chính của mảng giáo dục tài chính tại SmartAsset, cho hay: “Tôi cho rằng những con số này rất trực quan. 100.000 USD là mức thu nhập 6 con số, cảm tưởng như là một dấu mốc quan trọng nhưng thực ra lại tuỳ thuộc vào nơi bạn sống. Để phân chia từng hạng mục chi tiêu theo nơi sinh sống và mức thuế tại mỗi khu vực mới thực sự tác động đến ‘cảm giác’ khi nhận lương 6 con số.”

Đương nhiên, mức lương ở New York nhìn cung cao hơn so với Memphis. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, thu nhập hộ gia đình trung bình ở New York là hơn 70.000 USD vào năm 2021, còn ở Memphis thì trung bình là khoảng 44.000 USD.

Song, giá cả, tiền thuế và giá thuê nhà cao, cùng tốc độ tăng lương chậm và 2 năm lạm phát kéo dài đã khiến nhiều cư dân các thành phố ở Mỹ phải đánh giá lại về tiền lương của họ. Chỉ riêng New York đã mất hơn 300.000 cư dân từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021. Giá thuê nhà tại thành phố này cũng tăng nhanh nhất nước Mỹ.

Nhiều người dân New York đã chuyển đến những nơi có mức thuế thấp như Texas và Florida, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa phổ biến hơn giúp họ tự do di chuyển. Theo SmartAsset, đây có thể là một quyết định tài chính khôn ngoan, khi Texas là 7 trong 10 thành phố được xếp hạng có mức lương cao nhất.

Tham khảo Bloomberg