"Thành phố trong thành phố" đầu tiên của Việt Nam đang tiếp nhận loạt dự án 85.000 tỷ đồng

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức - TP HCM, cho biết 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội của Thủ Đức tiếp tục phát triển ổn định.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 4.789 tỷ đồng, đạt 15,97% so với dự toán (30.002 tỷ đồng) và tăng 43,09% so với cùng kỳ (3.347 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện là 682 tỷ đồng, đạt 8,92% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 8,67% so với cùng kỳ (628 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách địa phương thành phố Thủ Đức ước thực hiện là 563 tỷ đồng, đạt 7,37% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 21,01% so với cùng kỳ (465 tỷ đồng).

Về giải ngân đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu đề xuất TP. HCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có khả năng hấp thụ vốn tốt như dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương).

Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2025, góp phần vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cũng đã đề xuất các giải pháp.

Cụ thể, đối với việc xử lý tồn đọng, khó khăn vướng mắc các dự án, thành phố Thủ Đức sẽ chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án để phấn đấu trong năm 2025 sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư trên 15 dự án với giá trị vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.

Hiện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ của 54 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 84.259 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng nhiều lần sau khi 9 đồ án quy hoạch phân khu được duyệt trong quý 3/2025.

Ông Hoàng Tùng cho biết hiện nay, trên địa bàn thành phố Thủ Đức có nhiều đơn vị quan tâm, mong muốn đóng góp, tài trợ kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình công cộng, với mục đích an sinh xã hội như trường học, trụ sở cơ quan, trạm trung chuyển xử lý rác thải rắn.

“Vì vậy, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên nhằm sớm triển khai thực hiện các dự án, tránh việc các nhà tài trợ điều chuyển nguồn vốn sang các đơn vị khác”, ông Hoàng Tùng cho biết.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đề xuất thành lập Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu gồm công tác đào tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất,... tại vị trí khu đất 50 ha thuộc Dự án Sài Gòn Silicon trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (đang thu hồi dự án).

Thủ Đức sở hữu vị thế đắc địa

Thủ Đức là một thành phố thuộc TP Hồ Chí Minh. Tiền thân của thành phố Thủ Đức là huyện Thủ Đức cũ trước khi bị chia tách thành ba quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức vào năm 1997.

Đến cuối năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập lại ba quận này. Ngày 1/1/2021, Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 chính thức có hiệu lực, Thủ Đức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ như: Đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội, Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Đại lộ Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1K.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên chạy dọc theo Xa lộ Hà Nội trên địa bàn thành phố cũng đã đưa vào hoạt động.

Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang được chính quyền TP Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo tương tác cao.