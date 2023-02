Thành phố trực thuộc tỉnh đông dân nhất Việt Nam, ngang Cần Thơ, Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Do sự tăng nhanh về dân số nên mật độ dân số trên địa bàn thành phố này cũng thuộc nhóm cao so với các đô thị lớn trên cả nước. Hiện nay, mật độ dân số bình quân của thành phố Biên Hòa đạt hơn 4.000 người/km2 - cao nhất cả tỉnh. Ảnh: Người Đồng Nai official.