Thành phố Việt Nam vào "Top 25 điểm đến yêu thích nhất mọi thời đại": Cực xuất sắc trong 8 triệu đơn vị!

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Travelers' Choice Best of the Best là giải thưởng cao quý do Tripadvisor, một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, trao tặng. Giải thưởng này vinh danh những đơn vị và điểm đến nổi bật nhất, dựa trên số lượng đánh giá tích cực và cao nhất từ cộng đồng trong vòng 12 tháng. Theo Tripadvisor, chỉ có ít hơn 1% trong khoảng 8 triệu đơn vị và điểm đến được liệt kê trên nền tảng của họ may mắn nhận được danh hiệu Best of the Best này.