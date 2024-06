Thanh tra chỉ ra sai phạm đất đai của Viglacera

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với Tổng công ty Viglacera - CTCP (Công ty Viglacera) thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá 2 sử dụng đất tại các xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xử phạt vì sử dụng đất sai mục đích

Theo kết luận, Viglacera đã thực hiện xây dựng xong hạ tầng Khu đô thị mới Đặng Xá 2. Hoàn thành việc xây dựng các công trình tại các ô đất NO1 đến NO6, BT1 đến BT4. Tổ chức bàn giao cho Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội các ô đất có chức năng trường học, nhà trẻ, mẫu giáo.

Tổng công ty Viglacera - CTCP có trụ sở tại đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ảnh: TL

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra hiện trạng ngày 30/6/2023, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và ghi nhận Viglacera sử dụng các ô đất chưa đúng với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.



Cụ thể, sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đối với các ô đất: Ô đất ký hiệu CX2 – đất cây xanh, thể dục thể thao với diện tích 2.010m2 sang mục đích bãi đỗ xe (bãi trông giữ xe) và ô đất ký hiệu CX3 – đất cây xanh, thể dục thể thao với diện tích 1.246m2 sang mục đích bãi đỗ xe (bãi trông giữ xe); ô đất CX2 (đất xây dựng công trình cây xanh, liền kề ô đất P1/bãi đỗ xe) được sử dụng làm bãi đỗ xe; 1/3 ô đất P1 sử dụng làm công viên, cây xanh; ô đất CX3 (liền kề ô đất P2) có 1/3 diện tích sử dụng làm bãi xe; ô đất P2 được sử dụng làm sân bóng.

Hành vi vi phạm hành chính nêu trên đã được lập biên bản vi phạm ngày 27/7/2023. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Viglacera (Viglacera bị xử phạt 120 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất vi phạm).

Bên cạnh đó còn 4 ô đất chưa được đầu tư, xây dựng sau khi đã được bàn giao đất theo biên bản bàn giao mốc giới trên thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22/9/2011. Cụ thể, ô đất HH1 diện tích 8.760m2, ô HH2 diện tích 17.790m2, ô CC1 diện tích 5.310m2 và ô CC2 diện tích 5.310m2 .

Như vậy, đến thời điểm thanh tra là 12 năm kể từ ngày được nhận bàn giao đất trên thực địa, Viglacera chưa đưa đất vào sử dụng đối với 04 ô đất HH1, HH2, CC1, CC2. Tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận. Nguyên nhân chủ yếu do Viglacera và một phần do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

"Việc không đưa đất vào sử dụng như đã nêu trên là vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp Luật Đất đai", kết luận nêu.

Chậm nộp tiền sử dụng đất

Về kết quả thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư, kết luận nêu ngày 1/2/2019, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm có thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera đối với Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá 2 tính đến hết ngày 31/1/2019. Cụ thể, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera không còn nợ đọng tiền sử dụng đất và không còn nợ đọng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2018 trở về trước.

Tuy vậy, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera còn nợ hơn 30,1 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (đang chờ xử lý do hiện nay Cục Thuế đang phối hợp với các sở ngành thành phố báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, đồng thời xem xét không tính tiền chậm nộp trong thời gian đơn vị được cho phép đối trừ tiền sử dụng đất vào chi phí xây dựng trường mầm non tại Khu đô thị Đặng Xá 2).

Ngày 17/7/2023, Viglacera cũng có báo cáo việc chấp hành pháp luật đất đai đối của Tổng công ty đối với Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá 2 sử dụng đất tại các xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Trong đó, Viglacera cho hay đã thực hiện nộp và đối trừ hơn 584 tỷ đồng.

Đối với khoản tiền lãi 10,636 tỷ đồng được cơ quan thuế xác định là tiền chậm nộp chờ xử lý của số tiền hơn 41 tỷ đồng đồng cho khoảng thời gian từ ngày 15/5/2013 đến ngày 8/1/2014; ngày 18/10/2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội có văn bản liên quan đến dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, trong đó xác định Viglacera còn nợ ngân sách nhà nước liên quan đến đất tại Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá 2 tại các xã Đặng Xá, Cổ Bi, Phú Thị, huyện Gia Lâm là 10.636 tỷ đồng (tiền chậm nộp chờ xử lý).

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, giao UBND huyện Gia Lâm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Trong đó, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất đối với Dự án khu đô thị mới Đặng Xá 2, đặc biệt là việc sử dụng đất đối với các ô đất CX2, CX3, P1, P2 đã có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích được UBND Thành phố chấp thuận tại quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Viglavera khắc phục vi phạm. Trường hợp tái phạm, Viglacera hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực hiện dự án của chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư không sử dụng đất, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng sau thời hạn được gia hạn thì tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.