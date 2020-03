[Thanh tra hàng loạt dự án lớn]: Khu đô thị Thành phố Giao lưu "quên" xây trường học

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu được lên lý tưởng từ năm 1996 do Công ty Xây dựng VIC đàm phán với một tập đoàn đến từ Thụy Sỹ để xây dựng. Tuy nhiên đến năm 2000, doanh nghiệp Thụy Sĩ bất ngờ rút khỏi dự án, VIC tìm được đối tác mới là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vibega để tiếp tục triển khai. Công ty Vibega được thành lập năm 2001. Thời điểm ban đầu, Vigeba gồm có 3 cổ đông góp vốn thành lập là VIC (36 tỷ đồng), Geleximco (27 tỷ đồng) và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (27 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến năm 2013, Vigeba do Geleximco nắm 30%, Bảo Việt nắm 30% và VIC nắm 10,56%. Dự án Thành phố giao lưu vốn được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, gồm đầy đủ các chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh, hồ điều hòa… có tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Cụ thể, dự án bao gồm các dãy biệt thự thấp tầng TT1, TT2, TT3, TT4, khu nhà ở cao tầng với 8 tòa chung cư cao 35 tầng, hồ điều hòa và các dự án trường học từ mẫu giáo tới THPT. Thế nhưng sau khi liên minh các chủ đầu tư mới được thành lập, khu chung cư cao tầng bị tách ra thành một dự án riêng với tên gọi Green Star do Công ty CP Ngôi Sao An Bình làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 7 tòa chung cư với khoảng 2.000 căn hộ. Như vậy, ước tính cả 2 khu An Bình City và Green Star đang có khoảng 5.000 căn hộ. Dân số khu vực này có thể lên đến 20.000 người.