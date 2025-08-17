Thanh tra NHNN chỉ rõ một số tồn tại, vi phạm của EVN Finance (EVF) trong hoạt động cho vay

Ngày 15/8, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra Công ty tài chính Cổ phần điện lực (EVN Finance).

Kết luận thanh tra ghi nhận một số mặt làm được và những vi phạm, tồn tại của EVN Finance.

Về hoạt động quản trị, điều hành, quân lý rủi ro: HĐQT EVN Finance đã giao quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số quy định nội bộ chưa đúng thẩm quyền theo quy định Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN. HÐQT EVN Finance thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công, để phát sinh vi phạm, tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng.

Ban Kiểm soát thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, chưa phát hiện kịp thời những tồn tại, vi phạm trong hoạt động quản trị điều hành, tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của EVN Finance; để xảy ra những vi phạm, tổn tại trong hoạt động cấp tín dụng.

Tổng Giám đốc EVN Finance ký ban hành một số văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng; phân loại nợ; trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN (có hiệu lực đến ngày 01/07/2024).

EVN Finance gửi Công văn thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm về PCRT chậm 12 ngày so với quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

Tổng giám đốc (trong thời kỳ thanh tra) thực hiện quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, để xảy ra tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bằng sau khi xử lý rủi ro.

Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao, việc cấp tín dụng đổi với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn; vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; hồ sơ vay vốn; thời hạn vay vốn; nhận tài sản bảo đảm; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định; cho vay bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; ...

Theo kết luận thanh tra ngoài nguyên nhân khách quan, một số cá nhân và bộ phận nghiệp vụ chưa chấp hành đúng quy định nội bộ của EVN Finance trong thực thi nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm toán nội bộ của HĐQT, BKS, BĐH chưa hiệu quả, còn để xảy ra các vi phạm, tổn tại đã nêu trên.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra, tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại. HĐQT, BKS, BĐH trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với các vi phạm, tồn tại, phát hiện qua thanh tra.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng Chánh Thanh tra ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng số 57/QĐ-XPHC ngày 05/06/2025 với tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 03 hành vị VPHC của EVN Finance: (1) Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; (2) Thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật; (3) Cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

Ngày 06/06/2025, EVN Finance đã nộp tiền phạt VPHC đối với Quyết định số 57/QĐ-XPHC, tổng số tiền đã nộp phạt 635 triệu đồng.

Căn cứ kết quả thanh tra, yêu cầu EVN Finance thực hiện 05 kiến nghị chung và 27 kiến nghị cụ thể trong đó có yêu cầu: HĐQT,BKS, BĐH của EVN Finance chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại theo kiến nghị qua thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại và các nội dung khuyến nghị/cảnh báo rủi ro được chỉ ra qua thanh tra; Kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp quy định của pháp luật và thực tế từng khách hàng nhằm bảo đảm an toàn vốn cho Công ty.

Đặc biệt, trong trường hợp để xảy ra rủi ro mất vốn có nguyên nhân từ các vi phạm, tồn tại được nêu tại kết luận thanh tra, yêu cầu EVN Finance kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan nhà nước có thầm quyền theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các vì phạm, tồn tại đã được chỉ ra qua thanh tra.

Thời gian thực hiện các kiến nghị từ 01 tháng đến 12 tháng kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra đối với từng kiến nghị cụ thể.

Thị giá cổ phiếu EVF hiện đang nằm ở vùng giá cao nhất lịch sử niêm yết. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 17/8, gái cổ phiếu EVF ở mức 15.600 đồng/cổ phiếu, giảm 4% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 31,4 triệu đơn vị.

Tính từ cuối tháng 6/2025, cổ phiếu EVF đã có đà tăng bứt phá, thị giá tăng hơn 54%, tương ứng tăng 5.500 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của EVN Finace tăng mạnh lên mức hơn 11.864 tỷ đồng.