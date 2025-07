Thanh tra NHNN: EVNFinance Đà Nẵng tồn tại thiếu sót trong kiểm soát sử dụng vốn vay và tài sản đảm bảo trong tương lai

Ngày 21/7/2025, Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 9 đã ban hành thông báo số 137/TB-TTNH về việc kết luận thanh tra Công ty Tài chính cổ phần Điện lực chi nhánh Đà Nẵng (gọi tắt là EVNFinance Đà Nẵng).

Trước đó, vào ngày 10/7/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ban hành Kết luận thanh tra số 126/KL-TTNHN về việc thanh tra EVNFinance Đà Nẵng.

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn được kiểm tra, EVNFinance Đà Nẵng vẫn duy trì hoạt động có lãi. Tổng tài sản thời điểm 30/4/2025 sụt giảm so với cuối năm 2023 và cuối năm 2024 vì một số khách hàng chiếm dư nợ lớn của Chi nhánh tất toán khoản vay khi đến hạn.

Nguồn vốn huy động tại EVNFinance Đà Nẵng 100% từ thị trường 1 và chỉ thực hiện huy động vốn các tổ chức kinh tế, không thực hiện huy động vốn cá nhân. Nguồn huy động vốn có sự tăng trưởng qua các thời điểm, tăng 3,86% so với cuối năm 2023, tăng 19,37% so với cuối năm 2024. Các khách hàng huy động kinh doanh lĩnh vực ngành điện chiếm 26,6% và các ngành kinh tế khác như may mặc, khai thác năng lượng... chiếm 73,4% tổng nguồn vốn huy động.

Chất lượng tín dụng được đánh giá đảm bảo: Chi nhánh không có nợ xấu, chỉ có nợ nhóm 2. Tỷ lệ nợ nhóm 2/dư nợ qua các thời điểm: cuối năm 2023 là 4%, cuối năm 2024 là 0%, 30/4/2025 bất ngờ tăng mạnh lên 15%.

Dù hoạt động nhìn chung vẫn tuân thủ quy định và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, kết luận thanh tra vẫn chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót tại EVNFinance Đà Năng: Cụ thể, hoạt động cho vay của chi nhánh còn một số tồn tại, thiếu sót trong việc kiểm tra sử dụng vốn vay; tài sản bảo đảm trong tương lai đã hình thành nhưng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm bổ sung và tái tục mua bảo hiểm.

Bên cạnh đó, qua thanh tra có 08 khách hàng cảnh báo rủi ro; trong đó 07 khách hàng nợ nhóm 1, hiện tại khả năng tài chính đáp ứng trả nợ vay và 01 khách hàng nợ nhóm 2. Kết luận thanh tra yêu cầu EVNFinance Đà Nẵng cần tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc quy định, quy trình cho vay; đặc biệt cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay, giám sát hoạt động, theo dõi dòng tiên và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường xuyên để đưa ra các biện pháp thu hồi nợ nếu khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ khi dự án đầu tư gặp rủi ro trong quá trình hoạt động.

Thanh tra NHNN nhận định, các tồn tại, thiếu sót của EVNFinance Đà Nẵng chủ yếu xảy ra trong quá trình tác nghiệp, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và kiểm tra tình hình tài sản bảo đảm đối với khách hàng vay theo quy định. Những tồn tại, thiếu sót này mức độ không lớn, chưa xảy ra hậu quả và không bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung); do vậy không áp dụng và đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Dù vậy, cơ quan thanh tra đã yêu cầu, kiến nghị, khuyến nghị EVNFinance Đà Nẵng chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót, dấu hiệu rủi ro; đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Để hoạt động của EVNFinance Đà Nẵng được đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định trong thời gian tới, Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực yêu cầu EVNFinance (đơn vị quản lý trực tiếp EVNFinance Đà Nẵng) thực hiện 01 kiến nghị, EVNFinance Đà Nẵng thực hiện 03 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Thị giá cổ phiếu EVF hiện đang nằm ở vùng giá cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/7, giá cổ phiếu EVF ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu, giảm 1,13% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh vẫn duy trì ở mức cao, đạt gần 26 triệu đơn vị.

So với thời điểm cuối tháng 04/2025, thị giá cổ phiếu EVF đã tăng gần 43%, tương ứng tăng khoảng 4.000 đồng/cổ phiếu sau 3 tháng. Đây cũng là vùng thị giá cao nhất của mã cổ phiếu này trong vòng hơn 1 năm qua. Vốn hóa thị trường của EVNFinance hiện tăng mạnh lên mức hơn 10.000 tỷ đồng.