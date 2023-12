Thanh tra phát hiện dự án Lancaster Eden 'mọc' thêm biệt thự triệu USD

Thanh tra TPHCM vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP. Thủ Đức) do Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (nay là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC) làm chủ đầu tư, trong đó có đề cập đến sai phạm liên quan đến Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden.

Toàn cảnh 14 căn biệt thự tại

Theo đó, Thanh tra TPHCM đã phát hiện căn B2 tại Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden (thuộc dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh) có dấu hiệu xây dựng chia tách thành 2 căn, không tuân thủ theo giấy phép xây dựng ban đầu.

Cụ thể, HDTC cùng các cơ quan liên quan đã phạm nhiều quy định tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, gồm việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500, nghĩa vụ tài chính, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận nhà đất), cũng như quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp.

Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh có diện tích khoảng 140 ha, với tổng mức đầu tư 1.160 tỷ đồng, được phân chia thành 5 phân khu là A, B, C, D và E.

Khu A, B, C, D trong dự án được quy hoạch làm khu nhà ở, gồm nhà liền kề , biệt thự, chung cư, với tổng diện tích là 70,46 ha. Khu E là khu công trình công cộng, sẽ có các tiện ích như siêu thị, khách sạn, khu hành chính, ngân hàng , với diện tích 11,8 ha.

Tuy nhiên, HDTC đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô E6 thuộc khu E (khoảng 10.300 m2) cho Công ty TNHH Hush Creative làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp tục có biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) tại căn B2 khu biệt thự

Đến ngày 3/1/2018, UBND TPHCM đã ký quyết định 05/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden tại lô E6. Thế nhưng, theo kết luận của Thanh tra TPHCM, Công ty TNHH Hush Creative đã xây dựng không đúng với quy hoạch tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án Lancaster Eden có tổng diện tích đất là 10.300 m2, trong đó, diện tích đất ở thấp tầng chiếm hơn 8.246 m2, gồm 13 căn biệt thự với diện tích khoảng từ 484 - 1.500 m2 mỗi căn, có chiều cao 4 tầng (gồm hầm toàn khu, trệt + 2 lầu + áp mái), quy mô dân số dự kiến là 56 người. Khu đất công cộng (nhà phục vụ cộng đồng, dịch vụ thương mại) có diện tích 547 m2, được quy hoạch với chiều cao 2 tầng (gồm hầm toàn khu, trệt +1 lầu + áp mái).

Đáng nói, theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TPHCM và giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng, dự án Lancaster Eden chỉ bao gồm 13 căn biệt thự. Tuy nhiên, thực tế dự án đã xây dựng hoàn chỉnh với 14 căn biệt thự, sai quy hoạch và giấy phép ban đầu.

Thanh tra TPHCM kết luận, căn B2 tại Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden có dấu hiệu xây dựng chia tách thành 2 căn, không tuân thủ theo giấy phép xây dựng ban đầu.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp tục có biện pháp xử lý việc xây dựng không đúng quy hoạch tại dự án (khu đất quy hoạch bãi đỗ xe tại khu C; khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại khu B); vi phạm (nếu có) tại căn B2 khu biệt thự Lancaster Eden và các công trình khác tại dự án.

Thanh tra TPHCM kết luận, căn B2 tại Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden có dấu hiệu xây dựng chia tách thành 2 căn, không tuân thủ theo giấy phép xây dựng ban đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng và Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục đối với các sai phạm, thiếu sót, tổ chức kiểm điểm để xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc liên quan đến sai phạm tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh.

Công ty TNHH Hush Creative - chủ đầu tư Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính đặt tại tầng 12, tòa nhà Miss Áo Dài (21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM). Ông Nguyễn Trung Nghĩa là người đại diện pháp luật của Hush Creative.

Năm 2019, dự án Khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden được chào bán ra thị trường với giá hơn 100 tỷ đồng/căn. Hiện tại, giá bán dao động ở mức 130 - 150 tỷ đồng/căn trên các sàn giao dịch thứ cấp.