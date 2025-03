CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (MCK: APH, sàn HoSE) vừa công bố việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập HĐQT ông Lim Heon Young.



Trong đơn, ông Lim Heon Young cho biết bản thân được bầu giữ chức Thành viên độc lập HĐQT Công ty từ tháng 6/2021 đến nay là 3 năm 8 tháng. Tuy nhiên, do định hướng phát triển riêng nên ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo giới thiệu trên website APH, ông Lim Heon Young sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc, trình độ cử nhân quản trị kinh doanh du lịch. Ngoài nhiệm vụ tại APH, ông hiện đang là Tổng Giám đốc ANKOR Bioplastics Co., Ltd - một doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu sinh học tại Hàn Quốc được APH mua lại gián tiếp vào năm 2019.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2024 của An Phát Holdings, thu nhập năm 2024 của ông Lim Heon Young là 120 triệu đồng.

Ông Lim Heon Young. Ảnh: APH

Động thái từ nhiệm của ông Lim Heon Young diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2025 của APH, dự kiến tổ chức vào ngày 23/04, tại trụ sở ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đại hội sắp tới sẽ thông qua các nội dung như: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025...

Trước đó, ngày 24/1, An Phát Holdings đã công bố nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Theo đó, bước sang năm 2025, An Phát Holdings lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 60 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với mức 124 tỷ đồng đã thực hiện năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, An Phát Holdings mang về doanh thu thuần 3.844,5 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 12% lên mức 455 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng nhẹ trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 18%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 47% và 17%.

Kết quả, An Phát Holdings ghi nhận 32 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2024, An Phát Holdings đạt doanh thu thuần gần 14.197 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2023. Tuy nhiên, lãi ròng đạt 124 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 30 tỷ đồng của năm trước.