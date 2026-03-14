Thành viên nhóm Kiến Á lỗ năm thứ 3 liên tiếp, áp lực gần 500 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Theo thông tin công bố, năm tài chính 2025 Sài Gòn Phú Minh ghi nhận khoản lỗ sau thuế 436 triệu đồng, nối dài chuỗi kinh doanh kém tích cực trong ba năm gần đây. Trước đó, doanh nghiệp đã báo lỗ 415 triệu đồng trong năm tài chính 2023 và tiếp tục lỗ 545 triệu đồng trong năm 2024. Dù mức lỗ không lớn, việc liên tiếp thua lỗ cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Sài Gòn Phú Minh đạt 568,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 43,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.173 tỷ đồng, tăng gần 63 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu nợ cho thấy áp lực tài chính đáng chú ý khi nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 492,5 tỷ đồng. Trong khi các khoản nợ phải trả khác lên tới hơn 680 tỷ đồng, bao gồm khoảng 134,6 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn và khoảng 546 tỷ đồng nợ phải trả dài hạn.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy Sài Gòn Phú Minh hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã SPJCH2126001 được phát hành ngày 13/4/2021, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch. Lãi suất phát hành thực tế là 11,25%/năm. Sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 13/4/2026.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu chung cư cao tầng- thương mại - dịch vụ - văn phòng (Lavila 5) tại TP.HCM.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu bao gồm: 78 quyền sử dụng đất tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long; 2 quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1243, 1244, tờ bản đồ số 50, Bộ địa chính xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lavila Phước Kiển; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 18 tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kiến Á Galleria; quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất (căn biệt thự) tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 18 tại số 27, phân khu số 18A Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM thuộc sở hữu của ông Huỳnh Bá Lân và bà Trần Thúy Nga; hợp đồng tiền gửi trị giá 15,3 tỷ đồng mở tại HDBank.

Khối tài sản đảm bảo nêu trên được định giá 583,5 tỷ đồng. HDBank là trái chủ duy nhất của lô trái phiếu 440 tỷ đồng của Sài Gòn Phú Minh. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán HDB (HDBS).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phát hành lô trái phiếu mã SPJCH2126002 vào cuối năm 2021, hoàn tất vào ngày 4/1/2022 với giá trị 53,3 tỷ đồng và kỳ hạn 60 tháng. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 27/12/2026.

Được biết, CTCP Sài Gòn Phú Minh được thành lập vào tháng 8/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại lầu 2, tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông Tây 1, khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Doanh nghiệp này được biết đến là công ty thành viên của CTCP Kiến Á – nhà phát triển bất động sản có tên tuổi tại thị trường TP.HCM với nhiều dự án như Khu dân cư Vĩnh Phước, chuỗi nhà phố biệt lập Citibella cùng loạt dự án mang thương hiệu Lavila như Lavila De Rio, Lavila Đông Sài Gòn 1 và 2, Lavila Nam Sài Gòn 1 và 2.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức, áp lực đáo hạn gần 500 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026 được xem là bài toán tài chính đáng chú ý đối với doanh nghiệp này.