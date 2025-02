Thành viên “thư giãn” nhất 2NE1 tại Việt Nam: Lang thang trên sân khấu, liên tục “biến mất” trong concert

Tối 15/2, cộng đồng BLACKJACK Việt Nam như “ngồi trên đống lửa” khi sau bao ngày chờ đợi cuối cùng đã được thưởng thức concert của nhóm nhạc huyền thoại Kpop 2NE1 tại TP.HCM. Đêm diễn nằm trong concert WELCOME BACK 2024 - 25 ASIA TOUR nên ngay từ khi công bố, các fan đã vô cùng phấn khích, “hóng” từng ngày chờ đón thần tượng quay lại Việt Nam.

Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, 2NE1 khiến cho bầu không khí tại SECC không khác nào một chiếc “chảo lửa” nóng hừng hực với những màn fanchant đỉnh nóc. Tuy nhiên, điều khiến các fan không khỏi chú ý đó chính là hình ảnh khá quen thuộc của Park Bom khi cô vô cùng “thư giãn”, tự do biểu diễn mà không theo bất kỳ “khuôn khổ” nào cùng nhóm.

Park Bom nhận nhiều sự chú ý trong concert tại Việt Nam

Cụ thể, khi trình diễn Do You Love Me, Park Bom nhiều lần lộ khoảnh khắc quên bài, quên vũ đạo. Giữa lúc bối rối, cô chỉ biết quay sang nhìn các thành viên và nở nụ cười trừ, chân tay khua khoắng để thực hiện động tác. Trước đó tại buổi soundcheck, khi các thành viên đang ở khu vực sân khấu chính để trình diễn thì Park Bom “một mình mỗi cõi”, lang thang đi lại ở phía xa. Khoảnh khắc này cũng từng nhiều lần xuất hiện ở các concert trước đó nên đối với các fan Việt - “khung cảnh này thật quen thuộc”.

Clip 2NE1 trình diễn Do You Love Me trong concert (Nguồn: ninhphuongdung)

Khoảnh khắc “lang thang” đầy thư giãn của Park Bom

Cô còn nhiều lần quên bài khi trình diễn

Thế nhưng, điều làm người hâm mộ hoang mang nhất đó chính là khoảnh khắc Park Bom “biến mất” trong ba màn trình diễn I’m The Best, Go Away, Come Back Home, và chỉ còn CL, Minzy và Dark trên sân khấu. Điều này khiến không ít người hâm mộ lo lắng bởi trước đó ở phần soundcheck, Park Bom đã nhiều lần thể hiện sự mệt mỏi sau chuyến bay dài đến Việt Nam.

Clip màn trình diễn Come Back Home không có sự xuất hiện của Park Bom

Một số ý kiến cho rằng để giữ sức khỏe và tiếp tục trình diễn “quẩy” sung cho các màn trình diễn tiếp theo, Park Bom buộc phải vào trong cánh gà nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Còn nhớ tại concert ở Manila, Philippines, Park Bom từng có dấu hiệu không ổn về sức khỏe và phải cấp cứu ngay giữa đêm nhạc. Ở độ tuổi 40, việc chị cả 2NE1 không giấu được sự mệt mỏi, phải nghỉ ngơi dưỡng sức khiến cho các fan dù tiếc nuối vì bỏ lỡ khoảnh khắc chứng kiến thần tượng biểu diễn nhưng vẫn phần nào thông cảm cho idol.

Trên sân khấu không có Park Bom mà chỉ còn CL, Dara và Minzy

Ngoài ra ở phần send-off (phần chào tạm biệt và tương tác gần với idol chỉ có các khán giả khu VIP mới có đặc quyền này) cũng không có sự xuất hiện của Park Bom. Với các fan của 2NE1, nhiều khán giả hoàn toàn thông cảm vì sức khỏe của thần tượng. Thế nhưng với nhiều khán giả trung lập, việc “biến mất” không một lời thông báo và không lý do cũng dấy lên một số ý kiến trái chiều.

Video 2NE1 trong phần send-off cuối concert không có Park Bom