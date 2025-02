Thành viên thuộc liên danh đầu tư siêu cảng Cần Giờ sắp có biến động thượng tầng

CTCP Cảng Sài Gòn (mã SGP) vừa thông báo nhận đơn xin từ nhiệm của người nội bộ, gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Vì lý do công việc cá nhân, bà Đỗ Thị Minh đã nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT SGP nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 26/3/2025.

Đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Minh sẽ được cổ đông SGP xem xét tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 26/3 tới đây tại TP HCM.

Bà Đỗ Thị Minh (Sinh năm 1981) được bầu vào HĐQT SGP tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Bà Minh có trình độ kỹ sư kinh tế và hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Bà từng là kế toán trưởng của CTCP Bao bì Đồng Phú tại Hưng Yên từ tháng 9/2003 – 1/2017, kế toán trưởng của CTCP Đầu tư Quốc tế Mặt Trời Đỏ chi nhánh TP HCM giai đoạn 7/2011 – 1/2016, kế toán trưởng của CTCP In Trần Phú tại TP HCM giai đoạn 12/2016 – 10/2018…

Theo báo cáo quản trị năm 2024 công bố ngày 23/1/2025 của SGP, bà Đỗ Thị Minh hiện là trưởng ban kiểm soát của CTCP Dịch vụ Du lịch dầu khí Việt Nam và CTCP Đầu tư Địa ốc Gia Định. Bà cũng là bên liên quan của CTCP Nghỉ dưỡng Bất động sản Quảng Nam và CTCP Chứng khoán Asean.

SGP là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC – mã MVN), được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn. SGP chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/10/2015. Hiện tại, VIMC vẫn là công ty mẹ chi phối 65,4% vốn tại SGP. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có 3 cổ đông lớn là Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng (9,83%), VietinBank (9,07%) và VPBank (7,44%).

SGP cùng với Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL - đơn vị thành viên của hãng tàu biển hàng đầu thế giới Mediterranean Shipping Company - MSC) là liên danh đề xuất đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mới được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 16/1 vừa qua. Siêu cảng Cần Giờ có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 113.500 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD), được định vị là cảng trung chuyển quốc tế đặc biệt, có quy mô lớn có tầm cỡ khu vực Châu Á và quốc tế.

Dự án được thực hiện tại Cù lao Gò Con Chó, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM, thời gian triển khai qua 7 giai đoạn trong vòng 20 năm (đến năm 2045). Quy mô bến cảng được thiết kế để tiếp nhận tàu mẹ có trọng tải lên đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU) và tàu feeder từ 10.000 đến 65.000 DWT, với tổng chiều dài bến cầu chính 7,2 km. Tổng diện tích sử dụng đất là 571 ha. Công suất dự kiến trong năm đầu tiên đạt 2,1 triệu tấn, tăng dần lên 16,9 triệu TEU khi hoạt động hết công suất.

Trở lại với SGP, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 4/2024 đạt 292 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh hơn 35% so với cùng kỳ, đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 35,3% so với quý 4/2023. Lũy kế cả năm 2024, SGP ghi nhận doanh thu đạt 1.106 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 172,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 42% so với năm 2023.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SGP đã tăng gần 50% kể từ khi dự án siêu cảng Cần Giờ được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang neo gần vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng hơn 8.000 tỷ đồng.