Thắp sáng mùa Giáng sinh trên thành phố mang tên Bác

Giáng sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh không có cái lạnh tê tái để người ta co ro trong lớp áo dày. Nhưng chính bởi vậy, mùa lễ hội nơi đây lại mang một vẻ đẹp rất riêng - vẻ đẹp của sự ấm áp, của năng lượng lan tỏa, của một thành phố vẫn luôn biết cách làm sáng mình bằng tinh thần cộng đồng.

Những ký ức mùa lễ

Nhiều người lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh đều giữ trong lòng một ký ức Giáng sinh rất nhẹ: tiếng nhạc vang khe khẽ từ nhà thờ gần nhà, ánh đèn chớp tắt trên những mái hiên, hay cảm giác được khoác chiếc áo len mỏng cha mẹ mua vội trước khi cả nhà dắt nhau ra trung tâm “xem đèn”.

Thành phố Hồ Chí Minh không có gió lạnh cắt da, nhưng có cái se se vừa đủ để người ta biết mùa lễ đã về. Ở đó, có những ánh vàng ấm áp trải dài trên đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ - nơi bao thế hệ người Sài Gòn đã ghé qua, đứng lại, mỉm cười.

Ký ức Giáng sinh của thành phố này không đến từ sự cầu kỳ, mà từ những điều rất nhỏ, rất đời, nhưng đủ sâu để theo người ta suốt năm tháng.

Hiện tại rực rỡ và ấm áp hơn nhờ bàn tay của cộng đồng

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đổi thay từng ngày, Giáng sinh cũng rộn ràng hơn. Những trung tâm thương mại rực rỡ, những khách sạn bên đường được trang hoàng thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng điều giữ lại “hồn” Giáng sinh nơi đây vẫn là tinh thần chung tay của cộng đồng: Người dân các xóm đạo dựng hang đá công phu, làm đèn, dựng mô hình, doanh nghiệp, khách sạn, cửa hàng nhỏ tự trang hoàng mặt tiền vì họ muốn góp một chút ánh sáng vào mùa lễ hội. Người dân Sài Gòn, dù trẻ hay già, đều hào hứng treo dải đèn nhỏ trước nhà như một lời chào ấm áp gửi đến cả khu phố.

Giáng sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh là vậy - lộng lẫy ngoài phố, nhưng ấm áp trong từng con hẻm.

Sức hút của một Giáng sinh không lạnh

Với du khách quốc tế, Giáng sinh Sài thành mang đến một trải nghiệm rất khác: một thành phố đủ mát để họ cảm nhận không khí lễ hội, đủ ấm để họ không cần tránh rét, và đủ sôi động để họ cảm thấy mình đang sống giữa một cộng đồng đầy năng lượng.

Du khách đến từ Hàn Quốc, Singapore, châu Âu, Australia… không chỉ để du lịch, mà để tìm cảm giác về một mùa lễ hội nơi ánh sáng, âm nhạc, văn hóa và con người hòa vào nhau rất tự nhiên.

Và họ quay lại, bởi sự nhiệt thành nơi đây khiến mỗi mùa Giáng Sinh trở thành một lời hứa: “Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy lẻ loi trong thành phố này.”

Ánh đèn của niềm tin

Đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giáng sinh còn mang một ý nghĩa khác: đó là khoảnh khắc thành phố cùng nhìn lại một năm đã qua, với tất cả những biến động, nỗ lực và cả những điều chưa trọn vẹn.

Khi ánh đèn được thắp lên, khi từng tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa đêm, người ta hiểu rằng một năm mới đang đến và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến về phía trước bằng sự lạc quan quen thuộc của mình.

Dù trải qua mưa nắng, đổi thay, hay những thử thách không mong đợi, Thành phố Hồ Chí Minh luôn biết cách làm dịu lòng người bằng sự hào sảng, bằng cái ấm rất riêng - cái ấm đến từ con người.

Có những thành phố đón Giáng sinh bằng tuyết trắng. Có những thành phố đón Giáng sinh bằng rét ngọt. Còn Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh bằng ánh đèn rực rỡ, nụ cười, sự sẻ chia và một thứ năng lượng lan tỏa từ cộng đồng. Đó là kiểu Giáng sinh mà du khách tìm đến vì sự sôi động, ở lại vì sự ấm áp, và khi rời đi sẽ nhớ mãi tình người.

Mỗi mùa Giáng sinh đi qua, Thành phố Hồ Chí Minh lại nhẹ nhàng gửi đến mọi người một lời nhắn âm thầm: “Năm mới ơi, hãy đến thật an yên”. Đó là điều mà người Sài thành vẫn luôn hy vọng.