Thắp sáng tiềm năng giá trị từ phố thương mại Five Star Eco City

Đại đô thị Five Star Eco City tọa lạc tại mặt tiền đường Đinh Đức Thiện, Cần Giuộc, Long An, ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn, tiệm cận khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án có quy mô lên đến 669 ha, được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, sánh ngang tầm vóc các khu đô thị sinh thái nổi tiếng Đông Nam Á và thế giới.



Đây là dự án giàu tâm huyết của Five Star Group - Đơn vị kiến tạo bất động sản lớn, năng động và uy tín tại Việt Nam. Với tầm nhìn tinh tế và nhạy bén, Five Star Group sở hữu nhiều quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, không ngừng tích lũy nguồn lực, đầu tư tài chính để sẵn sàng triển khai hàng loạt dự án lớn trên toàn quốc.

Với Five Star Eco City, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đón cư dân về sinh sống nhộn nhịp. Nối tiếp thành công trên, Five Star Eco City tiếp tục ra mắt đa dạng sản phẩm độc đáo như shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự,… hứa hẹn là tâm điểm thu hút cư dân và nhà đầu tư sành sỏi.

Shophouse – Phân khúc giàu tiềm năng tại Five Star Eco City

Vị trí tiềm năng ngay cửa ngõ dự án, các căn shophouse Five Star Eco City được quy hoạch thành tuyến phố thương mại trải dài với đa dạng ngành hàng – dịch vụ, đón trọn lợi thế kinh doanh nhờ lượng khách thường xuyên đang sinh sống tại dự án cũng như nguồn khách tiềm năng từ bên ngoài đô thị.

Theo chủ đầu tư, diện tích trung bình mỗi căn shophouse từ 100-150m2 gồm 1 trệt, 2 lầu và 1 tum với kiến trúc sang trọng theo phong cách Tân Cổ điển, thiết kế khung cửa kính lớn, vỉa hè rộng rãi thuận tiện cho việc bày trí kinh doanh. Đa phần các căn shophouse đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao giúp các chủ sở hữu dễ dàng bắt tay đầu tư – kinh doanh mà không mất thời gian chờ đợi.

Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các căn shophouse phù hợp với nguồn tài chính cũng như kế hoạch đầu tư của bản thân; các chủ nhân mong muốn trực tiếp kinh doanh cũng có thêm nhiều phương án thiết kế phục vụ cho các ngành hàng – dịch vụ tích hợp không gian sinh hoạt đa tiện ích.

Với pháp lý hoàn chỉnh, thừa hưởng tốc độ tăng trưởng không ngừng của đô thị vệ tinh Cần Giuộc và vùng Nam Sài Gòn, các căn shophouse Five Star Eco City dự đoán sẽ còn tăng giá mạnh trong thời gian tới. Đặc biệt, với cam kết giá cho thuê trung bình 25triệu/tháng cùng nhiều ưu đãi vượt trội khác từ chủ đầu tư, các căn shophouse tại Five Star Eco City đang được đánh giá là phân khúc đáng mua trong đợt mở bán sắp tới.

Tuyến phố thương mại Five Star Eco City: Điểm đến vui chơi – giải trí hấp dẫn trong khu vực

Không chỉ hình thành cộng đồng kinh doanh sôi động, đón đầu nguồn lợi nhuận lớn mỗi ngày, tuyến phố thương mại Five Star Eco City còn mang đến giá trị văn hóa tinh thần phong phú.

Trong bối cảnh địa phương còn hạn hẹp các điểm đến vui chơi, giải trí dành cho đa dạng cư dân, không khí sôi động, sầm uất của tuyến phố thương mại Five Star Eco City sẽ là điểm sáng trong khu vực.

Một góc lễ hội thả diều "Thanh sắc bầu trời" tại Five Star Eco City

Theo định hướng từ chủ đầu tư, đến với tuyến phố thương mại Five Star Eco City, cư dân không chỉ được thoải mái mua sắm, ăn uống, thư giãn, vui chơi, làm đẹp,… mà còn được khám phá, trải nghiệm nhiều sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đặc sắc quanh năm. Trước đó, Five Star Eco City từng là điểm tổ chức cuộc thi Hoa khôi sông Vàm - sự kiện nổi bật thuộc "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An"; thời gian gần đây, Five Star Eco City cũng liên tiếp diễn ra chuỗi sự kiện trò chơi dân gian, ẩm thực miền Tây, thả diều,… được đông đảo cư dân hào hứng tham gia.



Khi chính thức đi vào vận hành, tuyến phố thương mại Five Star Eco City không chỉ góp phần thắp sáng nền kinh tế của địa phương mà còn là điểm đến tham quan, thư giãn, vui chơi thu hút nguồn khách lớn từ nhiều khu vực lân cận.

Đại đô thị Five Star Eco City hiện đang được tiếp thị và phân phối chính thức bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG). Với nguồn lực mạnh mẽ, mạng lưới chi nhánh rộng rãi cũng như kinh nghiệm phân phối các dòng sản phẩm cao cấp tại các dự án quy mô lớn, Tập đoàn Khải Hoàn Land đang không ngừng nỗ lực giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm sở hữu các sản phẩm tiềm năng từ Five Star Eco City.

Thông tin dự án: Hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu đô thị Năm Sao (giai đoạn 1).