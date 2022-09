Thấy dấu hiệu này bạn phải nghĩ ngay tới ung thư dạ dày

1. Đầy hơi: Bạn sẽ cảm thấy bụng bị đầy và căng tức. Ung thư dạ dày có thể làm cho thành dạ dày trở nên rất cứng và giảm khả năng lưu trữ thức ăn. Trong trường hợp ung thư dạ dày di căn đến niêm mạc của bụng, nó có thể dẫn đến chất lỏng tích tụ trong khoang bụng của bạn. Đầy hơi quá mức có thể khiến bạn trông như đang mang thai 9 tháng.

2. Ợ nóng: Ai lại chưa từng bị chứng ợ nóng, đặc biệt là sau một đêm lấp đầy bụng với những chiếc cánh gà và pizza nóng hổi? Ợ chua, đau rát ở ngực trên và cổ họng là những hiện tượng phổ biến và thường không phải là điều đáng lo ngại. Nhưng nếu bạn bị ợ chua kéo dài và không biến mất kể cả khi đã dùng thuốc kháng axit hoặc các loại thuốc khác, thì có thể đó là một nguyên nhân đáng lo ngại.

3. Buồn nôn và ói mửa: Một triệu chứng khác đó là cảm thấy buồn nôn. Thực phẩm bạn ăn và đồ uống bạn uống không thể đi đến tá tràng (phần đầu của ruột.) Khi bạn ăn thức ăn mà nó không đi đến đâu, não của bạn sẽ nhận được tín hiệu và bạn sẽ trải qua cảm giác buồn nôn.

4. Một cảm giác khó chịu chung: Bạn cảm giác được có gì đó không ổn. Cảm giác khó chịu chung này có khả năng là do ung thư dạ dày đã lan đến niêm mạc bụng của bạn. Bạn có thể cảm thấy tương tự như đầy hơi, bụng nặng nề khó chịu.

5. Sụt cân đột ngột: Khi gặp các triệu chứng như buồn nôn và đầy bụng, bạn có xu hướng không muốn ăn nữa để tránh cảm thấy khó chịu, cuối cùng dẫn đến giảm cân vô thức. Đây có lẽ là triệu chứng đáng lo ngại nhất.

6. Cảm giác nhanh no: Bạn cảm thấy no bụng dù bạn chỉ mới ăn rất ít, đó được gọi là "cảm giác nhanh no". Nhưng thực tế là có thể bạn mới chỉ ăn 20% so với lượng ăn bình thường của bạn./.

Cleveland Clinic