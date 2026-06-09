Thay đổi mới về học, thi và nâng hạng giấy phép lái xe từ ngày 1/7, người dân cập nhật ngay

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2025 về đào tạo lái xe. Theo đó, có nhiều thay đổi liên quan đến thời lượng đào tạo, quản lý dữ liệu, kiểm tra hoàn thành khóa học và thủ tục hành chính. Các quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Thay đổi về quãng đường, thời gian thực hành, và quy định nâng hạng bằng lái xe

Theo quy định mới, quãng đường thực hành lái ô tô trên sân tập giảm 50km, trong khi thời gian đào tạo trên sân giảm 7 giờ đối với các hạng B, C1 (xe chở người đến 8 chỗ; xe tải từ 3,5 tấn đến 7,5 tấn).

Ngoài ra, người học lái xe hạng B, C1 sẽ được trang bị thêm nội dung kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với thời lượng 4 giờ. Trong khi đó, chương trình đào tạo hạng A1 giảm một giờ học lý thuyết nhưng tăng một giờ thực hành lái xe

Thông tư 17/2026 cũng bổ sung chương trình đào tạo, thời lượng học tối thiểu và yêu cầu thời gian lái xe an toàn đối với các trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe.

Theo đó, học viên phải có ít nhất 2 năm lái xe an toàn trước khi được nâng hạng từ B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên CE và D lên DE.

Học viên phải có từ 3 năm lái xe an toàn trở lên mới được nâng hạng từ B lên D2, D1 lên CE, D2 lên CE, C lên CE và C lên D.

Như vậy, so với trước đây, Thông tư 17/2026 bổ sung quy định thời gian lái xe an toàn tối thiểu trước khi nâng hạng từ D1 và D2 (lái xe khách các loại) lên CE (lái xe kéo rơ-moóc) là 3 năm.

Người muốn nâng hạng lên các hạng D1, D2 và D bắt buộc phải có bản sao xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Những thay đổi về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo lái xe từ ngày 1/7

Thứ nhất, về hồ sơ của người học lái xe, đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D, Thông tư số 17/2026/TT-BXD thay thế yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS thành "bản sao xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên" trong hồ sơ học lái xe.

Thứ hai, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, học viên có thể được cấp chứng chỉ bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Bản điện tử sẽ được đăng tải trên hệ thống thông tin của cơ sở đào tạo, để người học có thể tự in hoặc lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Thứ ba, thời gian lưu trữ dữ liệu bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ kéo dài lên tối thiểu 50 năm ở cả Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo, nhằm phục vụ việc tra cứu, cấp lại chứng chỉ cho người dân khi mất giấy tờ.

Thông tư số 17/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

Đối với các khóa đào tạo đã khai giảng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện việc kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ sở đào tạo đánh giá kết quả học tập nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành của học viên để xét hoàn thành khóa đào tạo theo quy định tại Thông tư số 14/2025/TT-BXD.

Đối với giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng theo quy định