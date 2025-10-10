Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?

10-10-2025 - 15:02 PM | Lifestyle

Nói Mỹ Tâm là đại gia showbiz, cũng không sai.

Dạo gần đây, mạng xã hội rộ lên trend "Một điều mà chẳng ai làm được". Và khi nhắc đến showbiz Việt, nhiều người lập tức gọi tên Mỹ Tâm, nữ ca sĩ hiếm hoi giữ vững vị thế suốt gần ba thập kỷ, vừa thành công, vừa kín tiếng.

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, “Họa mi tóc nâu” còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản “khủng”, đặc biệt là 2 cơ ngơi tại TP.HCM: một tọa lạc ngay trung tâm thành phố, một là khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở ngoại ô.

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 1.

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 2.

Mỹ Tâm sở hữu 2 bất động sản ở TP.HCM, nơi ở và làm việc.

Cả hai cơ ngơi từng lộ diện thoáng qua trong một vài video hậu trường hoặc những buổi livestream trò chuyện cùng khán giả. 

Dù chưa từng công khai giá trị cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn vào vị trí đắc địa, diện tích  cùng cách bài trí tinh tế, nhiều người đã ước tính tổng giá trị của hai bất động sản này có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Biệt thự 5 tầng giữa trung tâm TP.HCM

Giữa lòng đô thị sầm uất, Mỹ Tâm sở hữu căn biệt thự 5 tầng nằm ngay mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - một trong những trục đường đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. 

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi về mặt tiền căn nhà từng được chia sẻ trên MXH.

Tòa nhà vừa là nơi ở, vừa là trụ sở điều hành công ty giải trí, cửa hàng thời trang và quán cà phê mang thương hiệu riêng của nữ ca sĩ. Không gian được thiết kế hiện đại, sang trọng với tông màu trầm ấm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Tầng trệt và tầng lửng là cửa hàng thời trang, tầng 2 - 3 được tận dụng làm quán cà phê, trong khi những tầng trên là không gian riêng và khu vực làm việc. 

Dù đã xuất hiện lấp thoáng qua trong một vài video hậu trường, nhưng phần lớn không gian bên trong vẫn được nữ ca sĩ giữ kín, đúng với phong cách kín đáo, điềm đạm vốn có của cô.

Nhà vườn rộng hàng nghìn m2 ở Củ Chi

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 4.

Một phần căn nhà vườn siêu rộng của Mỹ Tâm nhìn từ trên cao xuống. Hình ảnh được cô chia sẻ trong dịp Tết 2024.

Trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp phố thị, cơ ngơi thứ hai của Mỹ Tâm là khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Củ Chi - nơi cô gọi vui là “chốn điền viên” của mình.

Căn nhà từng được nữ ca sĩ chia sẻ trong vài khoảnh khắc đời thường đầu năm 2023, khiến fan không khỏi ngỡ ngàng vì quy mô chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Mỗi mùa, khu vườn đều thay áo mới như xoài, mít, chôm chôm, bưởi, táo, ổi… đua nhau sai quả. Có thời điểm, một cây xoài trong vườn cho tới 600 - 700 trái. Cô từng hào hứng chia sẻ hình ảnh tự tay hái xoài, rửa sạch rồi ép nước, pha trà trái cây hoặc làm sinh tố, những thú vui giản dị khiến người hâm mộ thích thú.

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 5.
Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 6.
Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 7.
Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 8.

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 9.
Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 10.

Mỹ Tâm chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà vườn, xanh mướt với nhiều loại cây ăn trái khác nhau.

Không gian nhà vườn còn có hồ bơi, góc thưởng trà, khu tổ chức tiệc ngoài trời và hệ tiểu cảnh bố trí tinh tế, vừa mang yếu tố phong thủy, vừa giúp không gian luôn thoáng đãng, dễ chịu. 

Mỹ Tâm cũng nhiều lần mời bạn bè thân thiết đến đây tụ họp, cùng nhau thưởng trà, hái quả, hay đơn giản chỉ là ngồi dưới giàn hoa ngắm trăng.

Thấy gì ở 2 tài sản trăm tỷ của Mỹ Tâm?- Ảnh 11.

Một chỗ chill ban đêm ngắm cảnh sao.

Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là “ngôi nhà thứ hai” mà là chốn nạp năng lượng sau những đêm diễn, là nơi để cô chăm sóc cây cối, tận hưởng cảm giác “chạm tay vào cuộc sống thật” sau ánh đèn sân khấu.

(Tổng hợp)

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa ra thông báo mới

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

