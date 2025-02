Thấy người đàn ông mua 3kg vàng rồi vội vàng rời đi, chủ tiệm nhanh trí báo công an: Thành công trấn áp 7 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 36 đối tượng

Vào tháng 1 năm 2023, công an Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nhận được tin báo về những vị khách có hành vi đáng ngờ từ một chủ tiệm vàng trên địa bàn thành phố. Với sự hợp tác của người dân, công an đã thu thập được nhiều đoạn video ghi lại cảnh giao dịch của những vị khách này. Trong quá trình theo dõi, họ phát hiện một người đàn ông mặc đồ đen với nhiều biểu hiện lạ.

Ngụy Lương, Phó đội trưởng đội 4 thuộc Đội điều tra tội phạm thuộc Công an thành phố Bắc Kinh cho biết, khi bước vào tiệm vàng, người đàn ông này mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang. Hành vi của anh ta không giống những vị khách mua hàng thông thường. Anh ta có mục đích rõ ràng đó là mua vàng với số lượng lớn.

Theo trí nhớ của nhân viên bán hàng, người đàn ông này không tò mò về giá hay hỏi mua những loại vàng khác. Ngay khi tiến đến quầy bán hàng, anh yêu cầu mua 3 kg vàng thỏi, sau khi thanh toán thì vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, người này tiếp tục mua thêm 3kg vàng thỏi. Cả hai lần giao dịch đều được thanh toán thông qua phương thức quẹt thẻ.

(Ảnh minh họa)

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện thêm nhiều đối tượng có biểu hiện đáng ngờ giống người đàn ông này thông qua camera an ninh được cung cấp từ các tiệm vàng.

‘‘Những người này xuất hiện ở các tiệm vàng khác nhau trên địa bàn thành phố Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi, họ thường hỏi nhân viên hoặc chủ tiệm có bao nhiêu vàng. Một số còn yêu cầu chủ tiệm chuẩn bị trước lượng vàng trong lần tiếp theo.’’ - Lý Giai, phó đội trưởng đội 6 Đội điều tra tội phạm Cục Công an thành phố Bắc Kinh cho biết.

Tiến hành điều tra sâu, công an biết được những đối tượng này thường chọn các tiệm vàng nằm ở trung tâm thành phố. Nơi có giao thông phức tạp và đông khách đến mua. Ngoài ra, họ sẽ không đến mua vàng tại một cửa hàng quá hai lần. Đặc biệt, những tài khoản ngân hàng mà những đối tượng này sử dụng đều có liên quan đến các vụ lừa đảo viễn thông.

‘‘Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo ở nước ngoài và lấy được tiền của nạn nhân, chúng sẽ chuyển tiền vào một thẻ ngân hàng được chỉ định rồi dùng để mua vàng’’ - Phó đội trưởng Ngụy Lương cho hay.

(Ảnh minh họa)

Khi xác định được danh tính của những đối tượng đến mua vàng này, công an bắt đầu tiến hành truy bắt. Thủ đoạn ‘‘rửa tiền’’ của nhóm đối tượng này cũng dần được làm sáng tỏ.

Theo đó, để ‘‘rửa tiền’’ đánh cắp được, các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài sẽ thuê một nhân sự trong nước. Người này sẽ điều khiển ba nhóm người, bao gồm người tổ chức, người mua vàng và người bán vàng. Người mua vàng là mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình ‘‘rửa tiền’’. Tuy nhiên, vì nhóm này phải thường xuyên ra vào nơi công cộng để mua vàng nên danh tính dễ bị lộ hơn. Nhóm này có thể nhận được khoản phí khoảng 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) cho mỗi lần giao vàng. Sau đó, họ sẽ rời Bắc Kinh và đến thành phố khác để tiếp tục phạm tội.

Để ứng phó với băng nhóm này, Đội điều tra tội phạm thuộc Công an thành phố Bắc Kinh đã thành lập đội đặc nhiệm, đồng thời phối hợp với cảnh sát điều tra tại nhiều địa điểm, lần lượt phát hiện 2 băng nhóm tội phạm rửa tiền "mua vàng" do Quách và Trương cầm đầu. Ngày 13 tháng 1 năm 2023, hơn 40 cán bộ công an đã tiến hành chiến dịch trấn áp đồng loạt tại Bắc Kinh, Hồ Nam, Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) và 4 địa phương khác, thành công bắt giữ một nhóm nghi phạm hình sự.

‘‘15,55 kg vàng đã bị thu giữ tại hiện trường. Cho đến nay, chúng tôi đã trấn áp 7 băng nhóm và bắt giữ 36 nghi phạm. 36 nghi phạm này đã bị bắt giữ hình sự vì hành vi che giấu tài sản phạm pháp và hỗ trợ hoạt động lừa đảo viễn thông. Hiện vụ án đang được điều tra thêm’’. - Lý Giai, Phó đội trưởng Đội 6, Đội điều tra tội phạm thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh cho biết.

Theo Toutiao