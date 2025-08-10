Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy thông báo này khi chuyển khoản hãy dừng ngay, tránh bị mất tiền

10-08-2025

Thông báo này giúp người dùng kịp thời phát hiện có bị lừa hay không.

Trước làn sóng lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, loạt ngân hàng lớn như MB, Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV… đã đồng loạt kích hoạt hệ thống cảnh báo ngay trong ứng dụng chuyển tiền. Những công cụ mới này được ví như "lá chắn điện tử", giúp người dùng kịp thời phát hiện tài khoản lừa đảo trước khi hoàn tất giao dịch.

Với MB, tính năng mang tên “Khiên thép” trên ứng dụng MBBank sẽ có cơ chế hoạt động hoàn toàn tự động: Khi người dùng nhập số tài khoản nhận tiền, hệ thống sẽ ngay lập tức quét, đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu từ cơ quan chức năng.

Nếu có dấu hiệu bất thường như tên không trùng khớp, tài khoản từng bị báo cáo lừa đảo hay nằm trong danh sách cảnh báo, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo rõ ràng để người dùng cân nhắc dừng giao dịch. Điều đặc biệt là tính năng này không làm gián đoạn trải nghiệm chuyển khoản, vẫn đảm bảo tốc độ xử lý nhanh như cũ.

Thấy thông báo này khi chuyển khoản hãy dừng ngay, tránh bị mất tiền- Ảnh 1.

Người dùng sẽ nhận được cảnh báo khi ngân hàng phát hiện tài khoản giao dịch đáng ngờ. (Ảnh: MB)

Không riêng gì MB, Agribank cũng vừa cập nhật ứng dụng Agribank Plus với công cụ cảnh báo tương tự. Khi khách hàng nhập số tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ kiểm tra ngay với dữ liệu từ Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ, ứng dụng sẽ hiện thông báo cảnh báo với ba cấp độ: Rủi ro cao (tài khoản nằm trong danh sách đen), Rủi ro trung bình (có hành vi bất thường), và Cảnh báo xác thực (thông tin người nhận không khớp với dữ liệu dân cư).

BIDV, VietinBank và Vietcombank cũng nhanh chóng vào cuộc. BIDV ghi nhận đã ngăn chặn thành công hơn 100 tỷ đồng có nguy cơ bị lừa nhờ hệ thống phân tích hành vi giao dịch. VietinBank triển khai cảnh báo trên iPay Mobile từ tháng 7/2025, còn Vietcombank đang thử nghiệm tính năng tương tự trên VCB Digibank, chuẩn bị nhân rộng trong thời gian tới.

Theo các ngân hàng, hệ thống cảnh báo sẽ kích hoạt khi phát hiện ba yếu tố chính: Tên chủ tài khoản không khớp với dữ liệu dân cư, tài khoản thuộc “danh sách đen” từ cơ quan chức năng hoặc ngân hàng khác, và lịch sử giao dịch bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn lạ trong thời gian ngắn.

Dù được trang bị lớp bảo vệ công nghệ cao, nhưng theo các chuyên gia an ninh tài chính, công cụ ngân hàng chỉ hỗ trợ bước đầu. Quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo và chủ động của người dùng: Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, tránh chuyển tiền theo yêu cầu từ số lạ, hạn chế click vào đường link chưa xác minh. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng cao tay, chỉ cần một khoảnh khắc mất cảnh giác cũng có thể trả giá bằng cả tài sản.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

