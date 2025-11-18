“The AI Human Library”: Chuyện AI qua lăng kính “người thật, việc thật” của cộng đồng Việt

Từ "Học" thuật toán đến "Học" câu chuyện thực tế

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt trong lối giáo dục truyền thống tạo ra một vực sâu ngăn cách giữa lý thuyết và thực tế. Trong khi đó, kho báu thật sự của tri thức AI ngày nay không nằm gọn trong sách vở, mà được kết tinh từ vô vàn trải nghiệm thực chiến của cả một cộng đồng.

Theo đại diện Learning Chain, "The AI Human Library" ra đời từ chính niềm tin đó – rằng việc học về AI cần bắt đầu từ trải nghiệm con người, chứ không chỉ từ công nghệ.

Dự án hướng đến việc kết nối những người đang học, đang làm và đang tìm cách hiểu rõ hơn về AI.

Thay vì nói về thuật toán, chiến dịch tập trung vào câu chuyện thật của những con người thật.

Mỗi "cuốn sách sống" là một kỹ sư, doanh nhân, nghệ sĩ, bác sĩ, nhà nghiên cứu – hay thậm chí là người nội trợ, học sinh hoặc người đã nghỉ hưu – đều có thể chia sẻ góc nhìn và trải nghiệm cá nhân với AI.

Ý tưởng này giúp khái niệm "AI" trở nên gần gũi, không chỉ dành cho giới chuyên môn mà cho bất kỳ ai đang học cách sống và làm việc cùng công nghệ.

Chuỗi hoạt động "AI Human Library" – Cộng đồng cùng học và chia sẻ

Đánh dấu khởi đầu cho chiến dịch, sự kiện ra mắt "The Human Library Live - AI & Cảm xúc người" sẽ diễn ra vào tháng 12/2025 tại trụ sở chính của Learning Chain, TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 300 khách mời từ nhiều lĩnh vực, cùng nhau tạo nên một "thư viện sống" – nơi mỗi người là một "cuốn sách" mang trong mình hành trình riêng với AI.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là một sự kiện ra mắt, mà là điểm khởi đầu cho nỗ lực kiến tạo "chuỗi liên kết tri thức cộng đồng" – lưu giữ và lan tỏa những câu chuyện ứng dụng AI từ thực tiễn.

Chiến dịch sẽ được triển khai thông qua các hashtag trên mạng xã hội.

Các câu chuyện thực tế sẽ được thu thập, biên tập và "xuất bản" định kỳ thành loạt video, podcast và case study chuyên sâu.

Thư viện này cũng mở rộng không gian đối thoại, nơi cộng đồng có thể trực tiếp trao đổi với diễn giả qua các buổi Q&A trực tuyến và sự kiện trực tiếp.

Hình ảnh chính thức của chiến dịch "The AI Human Library" do Learning Chain khởi động vào tháng 12/2025.

Hệ sinh thái sự kiện bổ trợ - AI HUMAN LIBRARY LIVE

Song song với chiến dịch chính, Learning Chain khởi động chuỗi sự kiện nhỏ mang tên "AI Human Library Live" vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần tại trụ sở chính.

Đây là nơi cộng đồng yêu công nghệ và các diễn giả trong ngành cùng thảo luận các chủ đề tiên phong như Tài chính (Fintech), Y tế (Health Tech), Giáo dục (EduTech)... trong kỷ nguyên 5.0.

Các hoạt động này được xem là bước đệm chiến lược, giúp cộng đồng làm quen dần với khái niệm "AI nhân văn" – nơi công nghệ không tách rời cảm xúc và giá trị con người.

Chuỗi sự kiện "AI Human Life" hàng tuần là nơi cộng đồng cùng "mổ xẻ" các chủ đề chuyên sâu trong kỷ nguyên 5.0.

Về Learning Chain

Đứng sau chiến dịch này là Learning Chain, một cộng đồng tri thức quy tụ những người trẻ, cố vấn và các tổ chức cùng chung niềm tin: tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được ứng dụng vào cuộc sống.

"Hành trình của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng lan tỏa để không một ai phải bước đi đơn độc trên hành trình chinh phục công nghệ." Đại diện Learning Chain chia sẻ.

Không gian trao đổi mở tại cộng đồng Learning Chain, thúc đẩy kết nối và ứng dụng tri thức thực tế.

Khác với các nền tảng học tập truyền thống, Learning Chain kiến tạo một không gian mở. Đây là nơi mọi người cùng trao đổi góc nhìn qua các chương trình workshops và sự kiện; cùng nhau ứng dụng công nghệ mới vào học tập, sáng tạo; đồng thời tham gia các "Learning Hubs" (cộng đồng chuyên môn) để phát triển kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp.

Bằng cách đưa con người trở lại trung tâm của câu chuyện, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một thế hệ biết cách khai thác AI để phát triển – nhân văn, thực tế và đầy cảm hứng.

Thông tin liên hệ

LEARNING CHAIN – Learn - Earn - Connect

Website: learningchain.vn

Địa chỉ: 29 Trần Quý Kiên, phường Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 1800 3338

Email: contact@learningchain.vn

https://learningchain.vn/